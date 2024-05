Nähermemmingen holt sich den dritten Maibaum-Sieg in Folge

Plus So viele Teilnehmer wie noch nie haben bei der Profiklasse beim Maibaumwettbewerb teilgenommen. Den Sieg hatten nicht alle Nähermemminger erwartet.

Wie groß die Freude im Bierzelt beim Siegerteam war, konnte man kurz nach der Verkündung rund um die Feiernden im Festzelt sehen: Auf einer Seite war die Verankerung eines Bierzelttischs herausgerissen, sodass der Tisch auf wackeligen Beinen stand – eine Teilnehmerin aus dem Siegerteam ließ doch schnell von dem Versuch ab, auf den Tisch zu steigen. Auch nicht alle Gläser hatten den Jubel überlebt, sondern lagen in Scherben auf dem Boden. Wieder einmal haben die Rieser Nachrichten zusammen mit dem Fürst Wallerstein Brauhaus den schönsten Maibaum gesucht – und wieder einmal waren die Top Drei unter sich.

Schon bevor es losging, hatte OB Wittner mit vier Schlägen beim Bieranstich den Abend eingeleitet und anschließend die Band Partyräuber den Feiernden eingeheizt. Ein rhythmisches "Hey, hey, hey, hey", schallte durch das Zelt, nachdem Heimatverleger Christoph Eigenrauch, Heiko Spielvogel, Leiter des RN-Medienhauses, Oberbürgermeister David Wittner und Barbara Jost, Geschäftsleiterin des Brauhauses, die Bühne betreten hatten. "Es ist der 49. Maibaumwettbewerb der Rieser Nachrichten und des Fürst Wallerstein Brauhauses, nächstes Jahr hoffen wir, mit euch ein besonderes Jubiläum feiern zu können", sagte Spielvogel. Er verkündete außerdem einen Rekord: 21 Teilnehmer gab es in der Profiklasse, so viele wie noch nie.