Jetzt kann das neue Gemeinschaftshaus für Schopflohe kommen

Mit dem offiziellen Termin startet auch die Dorferneuerung im Fremdinger Ortsteil. Das ehemalige Schulgebäude wird für mehr als eine Million Euro umgebaut.

Mit der offiziellen Bekanntgabe der Fördersumme für ein neues Dorfgemeinschaftshaus in Schopflohe durch den Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben, Christian Kreye, ist gleichzeitig der Startschuss für die Dorferneuerung in dem Fremdinger Ortsteil gefallen. Der staatliche Zuschuss für das Vorhaben beträgt 1,08 Millionen Euro bei einer Gesamtinvestition von 1,4 Millionen. Kreye war aus Krumbach ins Ries gekommen, um Bürgermeister Frank-Markus Merkt und Vertretern des Gemeinderates die Nachricht persönlich zu überbringen.

Wunsch der Bürger ist es, das alte Schulhaus in Schopflohe wiederzubeleben

Laut Merkt ist es der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger gewesen, das frühere Schulgebäude aus den 1960er-Jahren unterhalb des Urlesbergs zu erhalten und wiederzubeleben. "Nach unterschiedlichen Nutzungen in der Vergangenheit fristete das Haus über viele Jahre ein recht trauriges Dasein", sagte der Bürgermeister am Montag. Der Ortsverein sei es schließlich gewesen, der sich nachdrücklich für eine Vitalisierung eingesetzt habe.

Der Rathauschef verwies auf den einstimmigen Beschluss des Fremdinger Gemeinderates vom Juli 2019, in Schopflohe eine Dorferneuerung anzustreben und dabei die ehemalige Schule zu einem zentralen Treffpunkt zu machen. Derzeit laufe die Ausschreibung für die Abbrucharbeiten des ehemaligen Lehrerwohnhauses und des Zwischenbaus. Das Schulhausteil werde grundlegend saniert und durch einen Anbau ergänzt.

Merkt räumte ein, dass die Baukosten die Gemeinde durchaus "plagen" würden. Auf der anderen Seite sehe der Gemeinderat die Notwendigkeit, in Schopflohe einen neuen Dorfmittelpunkt zu schaffen.

Satte staatliche Zuschüsse aus Förderprogramm gehen an die Gemeinde

Nach Angaben von Christian Kreye kommt der staatliche Zuschuss aus dem Förderprogramm "Innen vor Außen" auf Grundlage der Bayerischen Dorferneuerungsrichtlinien. 100.000 Euro gebe es für den Abbruch der Lehrerwohnung, 730.000 Euro entfielen auf die Sanierung des Schulgebäudes und 250.000 Euro auf die Neugestaltung der Außenanlagen.

Mit dem neuen Gemeindezentrum entstehe in Schopflohe eine "neue Zentrale" für alle gemeinschaftlichen Aktivitäten im Ort, so der leitende Baudirektor weiter. Durch die unterschiedlich konzipierten Räume würden alle Altersgruppen angesprochen. Die Gemeinde Fremdingen schaffe mit dem Projekt Möglichkeiten zur Begegnung und zur Entwicklung sozialer Netzwerke. Es trage darüber hinaus nachhaltig zur Steigerung der Lebensqualität für die Bevölkerung bei und stärke das Dorf in seiner Vitalität und Daseinsvorsorge.

In einigen grundsätzlichen Ausführungen verhehlte Kreye nicht, dass gerade die Nachfrage nach Mitteln aus der Dorferneuerung und Flurneuordnung stark ansteige und deshalb das eine oder andere Vorhaben zeitlich auf sich warten lasse. Unabhängig davon stärkten die verschiedenen Projekte den ländlichen Raum in vielfältiger Hinsicht. Sie belebten unter anderem leerstehende Bausubstanz, verbesserten die Nahversorgung und motivierten engagierte Bürgerinnen und Bürger. "Dorferneuerung ist das Fundament für mehr Lebensqualität auf dem Land", fasste der Amtschef die positiven Aspekte zusammen. Als Kultur-, Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum seien die ländlichen Räume deshalb von unschätzbarem Wert. Die Bayerische Staatsregierung stelle seiner Behörde passgenaue und bewährte Förderinstrumente zur Verfügung. Im laufenden Jahr stünden rund 17,6 Millionen Euro bereit.

Fackler: Schopfloher Bürgerschaft hängt an dem Gebäude

In Schopflohe mit dabei war auch der CSU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler, der in seinem Grußwort davon sprach, dass durch die finanzielle Unterstützung des Freistaates für Projekte wie dem Gemeinschaftshaus die "große Politik" vor Ort sichtbar werde. Der starke Wunsch, die alte Schule im Ort wiederzubeleben, zeige, wie sehr die Schopfloher Bürgerschaft an dem Gebäude hänge. Deshalb könne der Schritt der Gemeinde nur ausdrücklich begrüßt werden.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Nordrieskommune in den zurückliegenden Jahrzehnten von staatlichen Fördermitteln bereits mehrfach profitiert hat. Unter anderem wurden Dorferneuerungen in den Teilgemeinden Hausen und Bühlingen sowie im Hauptort Fremdingen unterstützt.