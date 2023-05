Kollision mit 73-Jähriger verhindert: 19-Jähriger landet bei Schopflohe im Graben

An einer Kreuzung bei Schopflohe ereignet sich am Samstagabend ein Unfall. Eine Frau übersieht einen Autofahrer. Die 73-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.

Einen Unfall, aber nicht einen größeren Sachschaden konnte ein Fahranfänger in Schopflohe bei Fremdingen verhindern. Wie die Polizei berichtet, bog eine 73-Jährige am Samstagabend an einer Kreuzung zur Staatsstraße 2214 ein und übersah dort einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Fahrer. Um eine Kollision zu vermeiden, musste dieser nach rechts in den Straßengraben ausweichen, wobei sein Fahrzeug dabei stark beschädigt wurde. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Die Frau erwartet eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige aufgrund des Vorfahrtsverstoßes. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. (AZ)