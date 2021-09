Basketball

vor 48 Min.

Nördlinger Angels gehen fokussiert in das erste Pflichtspiel der Saison

Neuzugang Bianca Helmig gehörte in der Vorbereitung zu den Aktivposten der Eigner Angels. Die U20-Nationalspielerin konnte in dieser Woche allerdings nur eingeschränkt trainieren.

Plus Eigner Angels treffen am Sonntag im Pokal auf den alten Rivalen Saarlouis. Zuschauer sind wieder zugelassen.

Von Thomas Lambertz

Am Sonntag gilt es für die Basketballdamen der neuformierten Mannschaft der Eigner Angels Nördlingen. Dann starten sie zu Hause mit dem Pokalknaller gegen die Inexio Royals Saarlouis in die zweite Pokalrunde der DBBL, nachdem die Erstligisten in der ersten Runde jeweils ein Freilos hatten. Gleichzeitig ist dies der Auftakt für die Nördlingerinnen zu ihrer 14. Pflichtspielrunde in der 1. Basketball-Bundesliga der Frauen.

