00:04 Uhr

Böse Schlappen für die „Kellerkinder“

Großsorheim-Hoppingen verliert mit 0:5, Nähermemmingen-Baldingen sogar mit 0:8

Von Rüdiger Wagner

Torreich wurde es am Feiertag in der A-Klasse Nord. Die Eintracht T.R.B. gewann klar mit 5:0 gegen Großsorheim. Mit einem 8:0-Triumph bei Punktelieferant Nähermemmingen-Baldingen festigte zudem die FSG Mündling-Sulzdorf ihre Tabellenführung. Einen Rückschlag musste dagegen die Spielgemeinschaft von Gundelsheim und Weilheim-Rehau bei Athletik Nördlingen hinnehmen, wo sie mit 0:3 unterging. Auch der BC Huisheim rutscht nach der 1:3-Niederlage in Wallerstein weiter ab.

SV Großsorheim – Eintracht T.R.B. 0:5 (0:1) – Nach dem gutem Start der Heimelf – Kopp schoss an die Querlatte und Becks Schuss wurde noch auf der Linie geklärt - erzielten die Gäste nach einem Konter das 0:1. Heimkeeper Brückel parierte vor dem Wechsel einen 25-Meter-Freistoß glänzend (44.), war nach einem Abwehrfehler in der 50. Minute aber machtlos. Nach schönem Querpass erzielte Templer das 0:3 und erhöhte kurz darauf. Den Endstand besorgte Yildiz per Kopfball.

Tore 0:1 Nicolas Weigel (27.), 0:2 Nicolas Weigel (50.), 0:3 Johannes Templer (60.), 0:4 Johannes Templer (63.), 0:5 Aykut Yildiz (70.)

Alle drei Athletik-Tore erzielt Massimiliano Porcari

SC Athletik Nördlingen – SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 3:0 (1:0). – Durch einen von Massimiliano Porcari verwandelten Elfmeter gingen die Hausherren in der 20. Minute gegen den Tabellenzweiten in Führung. Dem gleichen Spieler gelang kurz vor dem Seitenwechsel auch der Treffer zum 2:0. Mit seinem dritten Tor (78.) sorgte Massimiliano Porcari für die Entscheidung und sicherte dem Gastgeber drei Punkte.

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Massimiliano Porcari (28. FE, 45., 78.) Zuschauer 50

Der Tabellenführer trumpft in Nähermemmingen auf

SC Nähermemmingen-Baldingen – FSG Mündling-Sulzdorf 0:8 (0:3). – Nach einem von Fischer in der 17. Minute verwandelten Elfmeter gelang Probst nach schöner Kombination das 0:2, dem Langer noch vor dem Wechsel das 0:3 folgen ließ. Gleich nach Wiederbeginn erzielte Heckel das 0:4, Fischers Kopfball traf ebenso ins Ziel wie Probst aus Kurzdistanz. Jungs sehenswerter 16-Meter-Schuss in den Winkel folgte noch Fritz’ Treffer zum 0:8-Endstand.

Tore 0:1 Stefan Fischer (FE, 17.), 0:2 Andreas Probst (33.), 0:3 Max Langer (44.), 0:4 Georg Heckel (49.), 0:5 Stefan Fischer (61.), 0:6 Andreas Probst (66.), 0:7 Alexander Jung (74.), 0:8 Johannes Fritz (81.) Zuschauer 70

SV Wechingen – SV Mauren 2:1 (0:0). – Gleich zu Beginn hielt Heimkeeper Hertle gegen den allein vor ihm auftauchenden Pickel (7.) und gegenüber scheiterte Thum freistehend an Gästekeeper Strauß. Erst nach dem Wechsel fielen die Tore: Gästestürmer Moll traf nach langem Sprint eiskalt ins Eck (56.), doch Thum glich postwendend per verwandeltem Elfmeter aus (59.). Nach schönem Pass durch die Abwehr gelang Dürrwanger noch der Siegtreffer (83.).

Tore 0:1 Florian Moll (56.), 1:1 Bernhard Thum (59.), 2:1 Axel Dürrwanger (82.) Zuschauer 100

SC Wallerstein – BC Huisheim 3:1 (3:1). – Die Gäste fanden besser in die Partie und gingen durch Hirschbeck in Führung (8.). Danach übernahm die Heimelf das Geschehen und glich nach einem Abpraller von der Latte durch Schormüllers Kopfball aus (37.). Mit einem Doppelschlag (42. und 45.) durch Steffen Leister war der Endstand schon vor dem Seitenwechsel hergestellt.

Nach dem Seitenwechsel keine Treffer mehr

Nach der Pause dominierten zwar wieder die Gäste, vergaben aber durch Rebele und Sülveges gute Möglichkeiten, während die Heimelf es versäumte, mit einem erfolgreichen Konter alles klar zu machen.

Tore 0:1 Michael Hirschbeck (8.), 1:1 Tobias Schorrmüller (37.), 2:1 und 3:1 Steffen Leister (42., 45.) Zuschauer 80

Themen folgen