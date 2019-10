vor 33 Min.

Die Entscheidung fällt in letzter Sekunde

Die Nördlinger Korbjäger überraschen gegen den Favoriten aus Unterhaching

Von Sebastian Moll

In einem an Spannung kaum zu überbietenden Spiel haben die TSV Basketballherren im ersten Heimspiel dank des entscheidenden Treffers von Vinny Curta in letzter Sekunde mit 70:68 (34:30) gegen den Favoriten aus Unterhaching gewonnen.

Nach der unnötigen Niederlage zum Saisonauftakt in Milbertshofen kam mit dem TSV Unterhaching ein starker Gegner in die Hermann-Kessler-Halle. Unterhaching konnte am ersten Spieltag Passau souverän mit 84:66 schlagen. Die Vorzeichen für die TSVler standen nicht gut, als klar wurde, dass neben dem verletzten Philipp Steinmeyer auch 2,10m Center Jan Schmalfeld erkrankt war und kurzfristig für die Partie ausfallen würde.

Die knapp 300 Zuschauer in der Halle erlebten bereits vor dem Sprungball den ersten Höhepunkt: TSV-Vorstand Helmut Beyschlag bedankte sich bei den zurückgetretenen ehrenamtlichen Verantwortlichen Werner Schlientz und Walter „Leo“ Emmert für ihre langjährigen Dienste.

Sportlich gesehen eröffnete Kapitän Tobias Mussgnung mit einem erfolgreichen 3-Punkte-Wurf die Partie für die Hausherren. Im Folgenden entwickelte sich eine ausgeglichene, aber zerfahrene Partie mit Fehlern und Ballverlusten auf beiden Seiten (13:12, 10. Minute). Nach der Viertelpause kamen die Nördlinger besser in das Spiel und konnten sich mit einem 13:4-Lauf erstmals etwas absetzen (26:21, 17. Minute). Aber die Gäste zeigten, warum sie eines der Topteams der Liga sind und konnten in kurzer Zeit den Rückstand ausgleichen und in Führung gehen. Kurz vor der Halbzeit übernahm Vincent „Vinny“ Curta die Verantwortung auf Seiten der Rieser und erhöhte mit zwei erfolgreichen Freiwürfen auf 34:30.

Nach der Pause war das Spiel erneut durch einige falsche Entscheidungen geprägt, was aufgrund des Durchschnittalters beider Mannschaften normal und zu erwarten war.

Mitte des dritten Viertels folgte die beste Phase der Hausherren: Angeführt von Aufbauspieler Bene Schwarzenberger sahen die Zuschauer attraktiven Teambasketball, bei dem vor allem Robin Seeberger unter dem Korb von seinen Mitspielern schön in Szene gesetzt wurde und neun Punkte erzielte. Durch zwei erfolgreiche 3-Punkte-Würfe von Vinny Curta sowie fünf Punkten des 15-jährigen Julius Kluger gingen die Hausherren mit einer zweistelligen Führung in die letzten zehn Minuten (56:44, 30. Minute).

Diese begannen weniger erfreulich für die Hausherren, da die Hachinger angestachelt durch die drohende Niederlage vermehrt ihren Topspieler Niklas Kropp fanden und durch drei erfolgreiche Distanzwürfe den Rückstand verkürzten (65:64, 37. Minute). Zwei erfolgreichen Freiwürfen durch Curta konnte Kropp durch einen 3-Punkte-Wurf über die gute Verteidigung von Robin Seeberger ausgleichen. In den nächsten Angriffen konnten beide Teams nur einen der Freiwürfe verwandeln, sodass der Spielstand 20 Sekunden vor Schluss mit Ballbesitz Nördlingen ausgeglichen war (68:68). Nach einer Auszeit übernahm Curta die Verantwortung und erzielte einen sehenswerten Treffer aus der Mitteldistanz. Mit zwei Sekunden auf der Spieluhr versuchten die Hachinger das Spiel mit einem letzten Dreier zu gewinnen, doch Robin Seeberger blockte den Wurf und sicherte damit den 70:68-Heimsieg. Anschließend brachen alle Dämme und die Mannschaft feierte zusammen mit den Fans ausgiebig den ersten kleinen Schritt in Richtung Saisonziel Klassenerhalt.

Die Zuschauer sahen ein intensives Spiel zweier jungen Mannschaften, mit einem an Spannung kaum zu überbietenden Ende. Vereinzelt gab es Phasen in denen noch zu viele Fehler gemacht wurden, was einem jungen Team jedoch zugestanden werden muss. Auch wenn Profi Vinny Curta im entscheidenden Moment übernahm, war es weitestgehend attraktiver Teambasketball und ein erster Schritt in die Richtung „Nördlinger Basketball“.

Erfreulich war zudem, dass die Nördlinger des Öfteren mit drei Eigengewächsen des Jahrgangs 2003 gleichzeitig auf dem Spielfeld agierten und kein deutlicher Qualitätsverlust zu erkennen war. Nun gilt es nicht zu überdrehen, die richtigen Schlüsse aus dem Spiel zu ziehen und sich konzentriert auf das nächste schwere Spiel am Samstag beim Aufstiegskandidaten Wolnzach vorzubereiten.

Für Nördlingen spielten: Andi Ruf, Johannes Steinmeyer, Bene Schwarzenberger 6 Punkte, Julius Kluger 5, Vinny Curta 30 (2 Dreier, 8-8 Freiwürfe), Linus Hecht, Pascal Schröppel 5 (1), Robin Seeberger 17 (3-3 Freiwürfe), Flo Knie 2, Tobias Mussgnug 5 (1), Philipp Lämmermeier und Bene Veh.

