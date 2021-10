DFB-Sonderehrung für Michael Riess und Volker Gruber vom Hoppinger SV

Die beiden Aktivposten des Hoppinger SV, Volker Gruber und Michael Riess, wurden vor dem jüngsten Heimspiel der SG Großsorheim/Hoppingen am vergangenen Sonntag vom Vereinsehrenamtsbeauftragten (VEAB) Günther Andermann für vorbildliche ehrenamtliche Leistung im Fußballsport mit der DFB-Sonderehrung ausgezeichnet. Diese DFB-Sonderehrung „Uhr mit Urkunde“ ist eine der höchsten Auszeichnungen des DFB und seiner Landesverbände. Die Ehrung fand eigentlich bereits im Rahmen des „Tag des Ehrenamtes des BFV“ am 19. September 2021 in Pfaffenhofen statt, aber zu diesem Termin waren Volker Gruber und Michael Riess verhindert.

Hoppingens Grillmeister bei zahlreichen Festivitäten

Michael Riess (Schrattenhofen) kam bereits als Jugendspieler zum Hoppinger SV. Nach seiner aktiven Fußballkarriere unterstützte er als Co-Trainer die Reserve. Zudem ist er als Grillmeister bei zahlreichen Festivitäten aktiv. Aber auch sein handwerkliches Geschick, ob beim Verputzen oder Mauern am Sportheim, ist stets gefragt. Herausragend ist jedoch, dass Michael Riess seit 20 Jahren jeden Sonntag bei der ersten Mannschaft der SG Großsorheim/Hoppingen an der Seitenlinie in der Funktion als Linienrichter seinen Mann steht. Er ist bei den Schiedsrichtern im Fußballkreis Donau als fairer Sportsmann geschätzt.

Chef der medizinischen Abteilung und wichtiger Organisator

Volker Gruber (Heroldingen) ist nach seiner aktiven Fußballkarriere als Jugend- und Herrenspieler bereits seit 1998 beim Hoppinger SV ehrenamtlich aktiv. Zuerst als Juniorentrainer im Nachwuchsbereich und seit 2000 als Reservecoach und Co-Trainer der ersten Mannschaft. Dazu ist er „Chef der medizinischen Abteilung“ und organisiert Trainingslager, Skifahrten und Mannschaftsfeiern. Dazu kümmert sich Volker Gruber um das Outfit der beiden Herrenmannschaften und organisiert die Sponsoren dazu. Erst vor kurzem war er Organisator des Ausrüstervertrages zwischen der Firma Jako bzw. HaGeBo (Deiningen) und dem Hoppinger SV.

Die Vereinsführung des Hoppinger SV ist stolz, solche Persönlichkeiten des Ehrenamtes in ihren Reihen zu wissen.