Gutes Zwischenzeugnis für den TSV Nördlingen

Plus Nördlingens Abteilungsleiter Andreas Langer ist mit dem ersten Drittel der Saison sehr zufrieden. Nach vielen Jahren gibt es am Samstag wieder ein Duell mit dem FC Kempten.

Nach vielen Jahren kommt es am Samstag (15.30 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Nördlingen und dem FC Kempten. Aktuell belegen die Allgäuer den achten Platz der Landesliga Südwest.