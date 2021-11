Fußball-Vorschau

vor 32 Min.

Aus Abstiegskandidaten werden Titelaspiranten

Für viele Vereine der Region ist an diesem Wochenende die in diesem Jahr letzte Gelegenheit, in einem Punktspiel gegen den Ball zu kicken.

Plus Der letzte komplette Spieltag vor der Winterpause steht in den Ligen der Region an. Wie aus Abstiegskandidaten des Vorjahres heuer Top-Teams wurden.

Von Nico Lutz

Der Winter naht. Nicht nur für die Fans der Serie „ Game of Thrones“, sondern auch für die Fußballmannschaften im Ries. Am kommenden Sonntag findet in allen Ligen der letzte reguläre Spieltag im Jahr 2021 statt. Wie in jeder Saison sind danach noch einige Nachholspiele geplant, in Zeiten des Coronavirus deutlich mehr als in den Runden zuvor. Da aber viele der verlegten Spiele erst im nächsten Jahr stattfinden werden, ergeben sich verzerrte Tabellenbilder. Dennoch lässt sich in jeder Liga die eine oder andere Tendenz erkennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen