vor 4 Min.

Gute Leistungen vor allem im Sprint

TSV-Starterüberzeugenbeider bayerischen Meisterschaft in Augsburg. U20-Staffel verpasst nur knapp das Treppchen

Im Rosenaustadion in Augsburg wurden die bayerischen Meisterschaften der Leichtathleten in den Altersklassen U18 und U20 sowie der Aktiven ausgetragen. Nördlingens beste Sprinterin, die 14-jährige Floriane Freihart, hatte sich nicht nur über die 100-Meter-Strecke qualifiziert, sondern lief auch als Schlussläuferin der 4x100-Meter-Staffel der weiblichen U18.

Am ersten Wettkampftag fanden unter anderem die Sprintwettbewerbe statt. In drei Läufen sollte die bayerische Meisterin über die Kurzstrecke ermittelt werden. Floriane Freihart, die in der laufenden Saison schon mit der Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in Bremen für Furore gesorgt hatte, ging hochmotiviert an den Start und gewann ihren Vorlauf in ausgezeichneten 12,65 sec. Nach einer relativ kurzen Erholung standen die Zwischenläufe auf dem Programm. Hier kam Floriane erneut gut aus den Startblöcken und wurde in 12,71 sec. Zweite ihres Laufes. Diese Zeit reichte, um sich für das Finale am Nachmittag zu qualifizieren. Damit hatte man nicht zwangsläufig gerechnet, da Floriane eine Altersklasse höher startete und sich mit den 15- und 16-Jährigen maß. In einem schnellen Finallauf blieb die TSV-lerin auf den ersten 60 Metern hartnäckig an den starken Gegnerinnen dran, konnte aber auf den letzten Metern das hohe Tempo nicht ganz mitgehen. So erreichte sie mit 12,91 sec. einen starken achten Platz, der einmal mehr aufhorchen ließ.

Trotz Trainingsrückstandes im Hochsprung Fünfter

Der 18-jährige Simon Bestler hatte es trotz Abiturvorbereitungen und eines damit einhergehenden Trainingsrückstandes geschafft, sich für den Hochsprung zu qualifizieren. Er fand an diesem Tag allerdings nicht richtig in seinen Wettkampf, kam nicht an seine Bestleistung heran und wurde mit 1,73 m Fünfter seiner Altersklasse.

Im Anschluss wurde mit der Vorbereitung auf die 4x100-m-Staffel begonnen. Die Staffel der männlichen U20 war bei vorangegangenen Testwettkämpfen immer wieder in anderer Besetzung gelaufen. An diesem Tag standen Nick Krieger, Simon Bestler, Jan Mayr und Simon Gebert nun gemeinsam auf der Bahn. Nach drei gelungenen Wechseln kamen sie in 45,82 sec. ins Ziel und verfehlten damit Platz drei nur knapp. Bei der weiblichen Jugend herrschte schon beim Aufwärmen auf der Tartanbahn hektisches Treiben unter den 17 Mädchenstaffeln. Die weibliche Jugend U18 aus Nördlingen schickte als Startläuferin Alyshia Sander ins Rennen, die das Holz an Anna Grasse übergab. Auch die Wechsel zwei und drei von Anna Grasse auf Michelle Moser und Floriane Freihart verliefen reibungslos, sodass die Staffel mit neuer Bestzeit (51,96) ins Ziel lief und sich am Ende des Tages bei der Siegerehrung über einen siebten Platz freuen konnte. (siha)

