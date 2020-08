vor 17 Min.

Intensives Training mit dem Nachwuchs

Gelungenes Camp und Abschlussturnier beim TC Oettingen

Fünf Tage lang war auf dem Tennisplatz am Wörnitzufer täglich von 10 bis 15 Uhr einiges geboten. 17 Oettinger Kinder sowie junge Gäste aus Nördlingen und Deiningen trainierten gemeinsam unter der Regie von Mandy Schmidt mit einem professionellen Nürnberger Trainerteam. Auch vier kleinere Kinder nahmen in Form eines Minicamps teil und spielten auf dem Kleinfeld. Dabei waren alle mit sichtlichem Spaß dabei und es ließen sich nach kurzer Zeit deutliche Fortschritte beobachten. Den Höhepunkt der Woche bildete am Freitag ein Abschlussturnier, bei dem jeder gegen jeden spielte. Trotz Hitze kämpften sich die größeren Tenniskinder ehrgeizig durch 13 Begegnungen, die im Tiebreak-Modus ausgespielt wurden. Letztlich belegte Benjamin Vitkovsky als erfahrenster Teilnehmer den ersten Platz, gefolgt von seinem Bruder Tobias Vitkovsky und Ferdinand Nill aus Nördlingen auf Platz drei.

Die jüngeren Kinder absolvierten jeweils drei Runden, wobei Daniel Vitkovsky sich im Kleinfeld-Finale in einem nervenaufreibenden Match gegen seinen Freund Tobias Jaumann durchsetzte. Nach der Siegerehrung mit Preisen der Nördlinger Firma Destilla stattete die ganze Truppe schließlich erschöpft, aber glücklich dem Wörnitzfreibad einen Besuch ab. (swu)

