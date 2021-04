Ipf-Ries-Halbmarathon findet 2021 virtuell statt

Jeder Teilnehmer des Ipf-Ries-Halbmarathons 2021 hat die Chance auf einen Preis. Warum man jetzt schnell sein muss.

Im vergangenen Jahr musste der Ipf-Ries-Halbmarathon aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Heuer haben sich die Organisatoren dafür entschieden, den Wettkampf als virtuellen Lauf zu veranstalten. Im Zeitraum vom 8. Mai bis 6. Juni besteht die Möglichkeit, nach vorangegangener Online-Anmeldung auf einer frei wählbaren Strecke seinen eigenen Halbmarathon zu laufen und die Daten und Bilder den Veranstaltern mitzuteilen.

Coronabedingt entfallen in diesem Jahr leider auch die bei vielen Einsteigern beliebten Schnupperläufe, bei denen die Wettkampfstrecke vor dem eigentlichen Event in gemütlichem Tempo erkundet werden konnte. Den symbolischen Startschuss für die Vorbereitungsphase gaben nun die beiden Bürgermeister der beteiligten Städte, David Wittner ( Nördlingen) und Dr. Gunter Bühler ( Bopfingen) am vergangenen Freitag direkt an der Landesgrenze zwischen Nähermemmingen und Utzmemmingen.

Ipf-Ries-Halbmarathon: Was, wann, wo?

Anwesend war auch als Vertreter des Exklusivsponsors EnBW ODR Sebastian Maier, Technischer Vorstand und selbst mehrmaliger Teilnehmer am Ipf-Ries-Halbmarathon. Nicht unerwähnt sei dabei, dass OB David Wittner vor nicht allzu langer Zeit als Tempomacher für die Zeit von 1,5 Stunden dabei war – Nördlingens neuer Bürgermeister ist ein begeisterter Sportler durch und durch.

Die Anmeldung für den virtuellen Lauf ist bereits auf der Homepage www.ipf-ries-halbmarathon.de freigeschaltet, dort finden sich auch nähere Informationen zu den Modalitäten und der Originalstrecke des Laufes. 120 Sportler haben sich bereits angemeldet. Bei einer Anmeldung bis spätestens Samstag, 17. April, winken zusätzliche Preise, die unter diesen Meldungen verlost werden. Bis zu diesem Zeitpunkt bestellte Shirts werden ebenfalls vor dem Lauf zugesendet (alle anderen nach dem 6. Juni).

Damit sich jeder als Sieger fühlen darf, erhalten in diesem Jahr alle Teilnehmer eine Medaille, statt einer Siegerehrung hat jeder die Chance, einen der Preise zu gewinnen, die verlost werden. (fe)

