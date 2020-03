03.03.2020

Jede Menge Medaillen für die Skilangläufer

Trio des SG Handicap bei besten Bedingungen in Liechtenstein am Start

Für ein internationales Wintersportwochenende fuhren drei Athleten des Integrativen Sportvereins ins Fürstentum Liechtenstein, wo in und um Malbun die 8. Special Olympics Winterspiele des kleinen Landes stattfanden. Weit über 250 Sportlerinnen und Sportler aus sieben Ländern – Liechtenstein, Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Belgien und Monaco – nahmen daran teil. „Es freut mich, dass so viele Athleten in unser Land gekommen sind. Wir haben gutes Wetter und Schnee“, begrüßte I. D. Prinzessin Nora von und zu Liechtenstein die angereisten Gäste. Schnee und Wetter waren in der Tat gut und boten ideale Bedingungen für ein tolles Wettkampfwochenende.

Die SG-Handicap-Sportler Markus Protte und Werner Wiedemann aus Nördlingen sowie Gerhard Enzelberger aus Oettingen waren zusammen mit den Coaches Gudrun und Andreas Eder Teil der Skilanglauf-Auswahl von Team Deutschland. Die Langlaufwettbewerbe fanden im Weiler Steg statt.

Über die 1000 Meter in der Division 05 schaffte es Werner Wiedemann bei Kaiserwetter auf den zweiten Platz und sicherte sich eine Silbermedaille. In der Division 03 kam sein Vereinskollege Gerhard Enzelberger als Dritter ins Ziel und freute sich über Bronze. Großes Pech hatte Markus Protte, der in der Division 02 startete: Ihm brach zur Hälfte des Rennens ein Skistock, weshalb er sich stark beeinträchtigt mit dem vierten Platz zufriedengeben musste.

Am zweiten Wettbewerbstag und wieder mit zwei Skistöcken ausgestattet war Protte der Schnellste in seiner Division über die 500 Meter und gewann Gold vor zwei Österreichern. Wiedemann sicherte sich nach einem starken Rennen in der Division 02 seine zweite Silbermedaille. Auch Enzelberger lieferte einen weiteren tollen Lauf ab und gewann über die 3000 Meter in der Division 03 nach einem starken Endspurt die Goldmedaille.

Für die Wintersportler des Integrativen Sportvereins war das Wochenende eine erstklassige Vorbereitung für die nationalen Special Olympics Winterspiele, die Anfang März in Berchtesgaden stattfinden werden und zu denen der SG Handicap mit einer großen Gruppe reisen wird. (vle)

