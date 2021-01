11:15 Uhr

Marienhöhe statt Pleinfeld: Das war der Silvesterlauf des TSV-Lauftreffs 2020

Der Lauftreff des TSV Nördlingen beendet 2020 gemeinsam, aber mit Abstand.

Von Hans Niederhuber

Würde es die Corona-Pandemie nicht geben, hätte der Lauftreff des TSV Nördlingen eigentlich am Silvesterlauf in Pleinfeld am Brombachsee teilgenommen. Doch die Pandemie hat die meisten Veranstalter gezwungen, ihre Läufe in diesem Jahr ganz abzusagen oder mit sehr umfangreichen Auflagen durchzuführen. Der Lauftreff des TSV Nördlingen ließ es sich jedoch nicht nehmen einen Silvesterlauf durchzuführen, was eine große Begeisterung auslöste. In kürzester Zeit gingen alle Anmeldungen mit den gewünschten Startzeiten ein. Kein Lauf wie sonst.

Als Strecke wurde die Runde des Jedermannslaufes ausgewählt, die nahezu jedem Läufer bekannt war. Selbst zusammengestellte Zweierteams liefen mit dem vorgeschriebenen Abstand. Gestartet wurde ab 8.25 Uhr in Abständen von jeweils fünf Minuten. Zwölf Paarungen gingen bei minus zwei Grad und Sonnenschein an den Start.

Die Zweierteams starteten mit jeweils fünf Minuten Abstand. Eine Zeitmessung gab es nicht.

Durch den Abstand der Startzeiten von fünf Minuten war sichergestellt, dass es zu keinen Gruppenbildungen kommt. Alle hatten sich vorbildlich an die „Coronaregeln“ gehalten. Da es keine Zeitmessung gab, liefen alle Paare in Ihrem persönlichen Tempo.

Aus den genannten Gründen musste auf einen Verpflegung verzichtet werden.

