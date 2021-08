Wiedereinstieg ist geglückt

Claudia Koch Zweitschnellste in Kufstein

Fast ein halbes Jahr hatten 2021 in Bayern pandemiebedingt die Schwimmbäder geschlossen, was nicht nur für Wassersportliebhaber im Allgemeinen, sondern vor allem für Sportschwimmer eine schwierige Situation darstellte. Für sie galt es, die Form auf kreative Weise im Trockenen zu wahren, bis dann Ende Mai wieder im Schwimmbecken trainiert werden konnte. Dass die Bedingungen in anderen Ländern wie Österreich oder der Schweiz durchaus anders gestaltet waren, erfuhr die Nördlinger Masters-Schwimmerin Claudia Koch (AK 65) am vergangenen Wochenende von ihren internationalen Kolleginnen bei den Internationalen Österreichischen Open Water-Staatsmeisterschaften.

Über 150 Freiwasserschwimmer, die überwiegend aus Österreich, aber auch bis aus Mexiko oder Spanien angereist waren, starteten über verschiedene Langstreckendistanzen im Einzel oder als Team. Claudia Koch hatte über die 2,5 Kilometer-Distanz gemeldet und war eine der Ältesten im Teilnehmerfeld, in ihrer Altersklasse gar die Älteste.

Wie schon im vergangenen Jahr legten die Veranstalter großen Wert auf die Einhaltung der Hygieneregeln, wenngleich dieses Jahr alle 52 Schwimmerinnen und Schwimmer über diese Distanz zeitgleich starteten.

„Das Wasser im Hechtsee war zwar wirklich kalt, aber es hat sich so gut angefühlt, endlich wieder bei einem Wettkampf schwimmen zu dürfen“, erzählte die bayerische Kaderschwimmerin nach dem Rennen.

Nach rund 48,5 Minuten hatte sie dieses beendet. „Das ist über eine Minute schneller als letztes Jahr am Hechtsee beim X-Treme-Cup und sogar drei Minuten schneller als bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften 2020“, freute sich die passionierte Schwimmerin über die Zeit, mit der sie sich die Silbermedaille hinter der Österreicherin Michaela Stockinger vom SC Hakoah sicherte.

Damit ist für Claudia Koch der Wiedereinstieg ins Masters-Wettkampfgeschehen vollauf geglückt; bereits in zwei Wochen stehen nun für sie die Deutschen Freiwassermeisterschaften in Gummersbach an. (mbö)