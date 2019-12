vor 29 Min.

Neue Struktur soll Futsal beleben

Leon Dammer (rechts) vom TSV Nördlingen wird am kommenden Sonntag Nachmittag beim Vorrundenturnier der Hallenmasters in der Hermann-Keßler-Halle dabei sein. Links Gazmend Nuraj von der SSV Dillingen.

Heuer nur zwei Qualifikationsturniere und eine Endrunde. Am Wochenende wird in Nördlingen und Donauwörth mit jeweils acht Mannschaften gespielt

Von Klaus Jais

16 Mannschaften nehmen an den Futsal-Kreismeisterschaften Donau-Ries um den sogenannten Kingz-Cup teil. Während die Nachbarlandkreise ihre Vorrundenturniere an jeweils vier verschiedenen Orten austragen, finden im Landkreis Donau-Ries nur zwei Vorrundenturniere statt. Gespielt wird am Samstag ab 19 Uhr in der Stauferhalle Donauwörth und am Sonntag ab 14 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.

Seit 2015 wird Futsal gespielt. Auf kleine Tore also, ohne Rund-um-Bande und mit dem sprungreduzierten Ball. Seitdem liegt der einst so beliebte Fußball in der Halle schwabenweit darnieder. Die Spielleiter des Bezirkes haben sich bei ihrer Klausurtagung im Kloster Irsee dieses Problems angenommen und den Modus reformiert. Sinkende Teilnehmerzahlen und Stimmung hätten zum Umdenken geführt. Durch die Umstrukturierung soll die Qualifikation übersichtlicher und nachvollziehbarer werden. Die Landkreismeister müssen also nicht mehr ein Jahr warten, ehe sie an der „Schwäbischen“ teilnehmen können. Im Wesentlichen haben sich die schwäbischen Spielleiter beim neuen Modus an den Kollegen aus den sechs anderen bayerischen Bezirken orientiert, die allerdings zum Großteil in reinen Futsal-Ligen spielen. Die Region zwischen Ries und Allgäu hatte nämlich als Alleinstellungsmerkmal bislang ein Turniersystem, das vermeintlich die höherklassigen Teams begünstigte.

Jetzt müssen sich diese Teams der Konkurrenz schon in ihrer unmittelbaren Umgebung stellen. Ob der schwäbische Hallenfußball dadurch wiederbelebt werden kann? Kreisspielleiter Reinhold Mießl ist über die derzeitigen Zustände alles andere als begeistert. „Es scheint so, als sei dies allerdings nicht zu ändern“, erklärt er. Dabei setzten Funktionäre auf den Nachwuchs. „Wenn die Jugendlichen ins Seniorenalter aufrücken, wird das Interesse am Futsal wieder steigen“, hoffen Verbandsmitarbeiter.

Im Landkreis Donau-Ries finden zwei Vorrundenturniere mit je acht Mannschaften statt. Gespielt wird um den sogenannten Kingz-Cup, benannt nach einer in Nördlingen ansässigen Diskothek. Nicht gerade zuschauerförderlich sind die Einteilungen, denn beim Turnier in Donauwörth spielen drei Rieser Mannschaften, während der SV Wörnitzstein-Berg in Nördlingen aufläuft. Die Gruppeneinteilung beim Vorrundenturnier in Donauwörth: FSG Mündling-Sulzdorf, Lauber SV, SpVgg Riedlingen (zugleich Ausrichter), TKSV Donauwörth (alle Gruppe A), SC Nähermemmingen-Baldingen, SpVgg Deiningen, TSV Monheim, TSV Harburg (alle Gruppe B). Ende der Veranstaltung ist gegen 23 Uhr. Die Einteilung der Gruppen in Nördlingen: SV Megesheim, TSV Nördlingen, TSV Wemding, TSV Oettingen (alle Gruppe A), FSV Reimlingen, SV Holzkirchen, SV Wörnitzstein-Berg, SpVgg Ederheim (alle Gruppe B). Das Turnier wird gegen 18 Uhr beendet sein.

Jeweils die beiden Gruppenersten erreichen die Endrunde, die am Sonntag, 29. Dezember (ab 15 Uhr), in Nördlingen stattfinden wird. Der Donau-Rieser Hallenmeister und der „Vize“ starten dann in der Endrunde auf Ebene des Fußballkreises Donau, die am 5. Januar in Wertingen stattfinden wird. Dort sind dann je zwei Mannschaften aus den Landkreisen Donau-Ries und Günzburg sowie vier Mannschaften aus dem Landkreis Dillingen am Start. „Der veranstaltende Landkreis darf zwei zusätzliche Mannschaften stellen, doch das Heimrecht zwischen den drei Landkreisen wird durchgewechselt“, erklärt Spielleiter Wolfgang Beck auf Rückfrage.

Meisterschaft des Kreises als zusätzliche Ebene

Dieser neue Ablauf gehört zur Reform der schwäbischen Hallenfutsalmeisterschaft. Die neue Futsal-Struktur im Bezirk ist damit drei- statt bislang zweistufig. Neu zwischen die Landkreis- und Bezirksebene wurde eine Meisterschaft des Fußball-Kreises Donau (Landkreise Dillingen, Günzburg, Donau-Ries) installiert.

Für alle Kreise sind je Endturnier nachfolgende Preisgelder festgelegt: Sieger 300 Euro; Vizemeister 200 Euro, Dritter und Vierter jeweils 100 Euro. Künftig wird es keine Qualifikationsturniere mehr geben. Darauf haben sich die Spielleiter geeinigt. In allen drei Kreisen soll der Meister ausgespielt werden. Die jeweiligen Vizemeister sowie der schwäbische Titelträger (aktuell der FC Gundelfingen) und Vizemeister (aktuell der TSV Meitingen) komplettieren in der Hallenrunde 2019/2020 das Achterfeld. Günzburg bleibt weiterhin Austragungsstätte. Die schwäbische Endrunde wird am 11. Januar 2020 ausgetragen.

