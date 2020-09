vor 34 Min.

Noch fehlt der Feinschliff

TSV-U17 aber auf einem guten Weg, sagt der Trainer

Die U17 des TSV Nördlingen befindet sich seit dem 14. Juli im Trainingsbetrieb und wird bis zum ersten Punktspiel am 27. September in Königsbrunn 31 Trainingseinheiten sowie zehn Testspiele hinter sich gebracht haben. Die Bezirksoberliga ist zweigeteilt, in der Gruppe Nord sind neun Mannschaften am Start. Die Rieser sind am ersten Spieltag am kommenden Wochenende gleich mal spielfrei.

„In den ersten vier, fünf Wochen lag der Fokus natürlich verstärkt auf dem Grundlagenausdauerbereich. Leider konnten wir in dieser Phase nur bedingt Testspiele bestreiten“, so Trainer Markus „Max“ Leister. So setzte es in Heidenheim gegen deren U16 eine 1:7-Klatsche. Mitte August wurde dieser Umstand besser und es konnte in Ilshofen (4:3-Sieg) beziehungsweise in Hofherrnweiler (1:1) jeweils auf Kunstrasen gespielt werden. Es folgten Spiele in Westhausen (11:0-Sieg), in Kerkingen (6:0-Sieg), zu Hause gegen die SGV Nürnberg/Fürth (7:0-Sieg), in Aalen gegen die U16 (7:0-Sieg) sowie Anfang September zu Hause gegen den Landesligisten FC Gundelfingen (0:0). „Speziell in diesem von beiden Mannschaften sehr intensiv geführten Spiel haben wir uns nicht so durchsetzen können, weshalb es auch kaum Möglichkeiten auf beiden Seiten gab“, so Trainer Leister.

Am vorvergangenen Wochenende trennte man sich vom Landesligisten JFG Wendelstein 2:2. Bis zum Start der Punktrunde stand noch ein Test beim Landesligisten FV Illertissen an. Trainer Leister: „Nach der langen Pause merkte man den Jungs speziell in den ersten Spielen die Verunsicherung beziehungsweise die fehlende Praxis deutlich an. Deshalb waren die Ergebnisse zwar okay, aber fußballerisch noch vieles im Argen. Aber in den letzten zwei Wochen war ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Der Fokus in der letzten Phase der Vorbereitung wird auf dem spielerischen Feinschliff und dem Schärfen der Sinne auf unser angepeiltes Saisonziel mit noch einem richtungsweisenden Test liegen.“

In der neunwöchigen Vorbereitung konnten wegen Urlaubs und Verletzungen nicht alle Spieler konstant gut trainieren. Deshalb gibt es das eine oder andere Sorgenkind, bei dem Nachholbedarf besteht, sodassdie personelle Situation nicht die Allerbeste ist. Es gilt jetzt die noch verbleibende Zeit effektiv zu nutzen, um dann hoffentlich topfit in diese nicht einfache Punktrunde mit unangenehmen Mannschaften starten zu können. (jais)

Themen folgen