Nördlinger Rugbyclub Meteors: Personalmangel nach der Zwangspause

Plus Die Nördlinger RC Meteors verlieren ohne Wechselspieler beim ESV Freimann deutlich. Nun brennt das Team auf seine Heimpremiere am Samstag auf der Berger Wiese.

Nach der 7:55-Auftaktniederlage beim ESV Freimann am vergangenen Wochenende brennen die Mannen des Rugby-Clubs Meteors Nördlingen beim Heimauftakt gegen den TV 1861 Ingolstadt auf die ersten Punkte in der Verbandsliga Süd.