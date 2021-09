Nördlingen

15:25 Uhr

Nördlinger Tischtennis-Meisterschaft: Neue Gesichter auf dem Podium

Plus Bei der Vereinsmeisterschaft des TSV Nördlingen überzeugen vor allem die jungen Akteure. Der neue Champion zeigt in der entscheidenden Phase Nervenstärke.

Von Georg Kaulfersch

Seitdem 2019 ein neuer Wanderpokal für die Vereinsmeisterschaft des TSV 1861 Nördlingen gestiftet worden war, konnte noch kein Ballkünstler seinen Namen zweimal in die illustre Siegerliste eingravieren lassen. Und dabei bleibt es. So gelang es in diesem Jahr dem jüngsten Mitglied der ersten Herrenmannschaft, Marcel Kirschner, das Turnier erstmals für sich zu entscheiden und die Trophäe zumindest für zwölf Monate in seinen Besitz übergehen zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen