Mountainbiker folgen dem Trend

Erstmals gibt es auch E-Mountainbike-Kurse im Kesseltal. Das Vermitteln einer guten Fahrtechnik soll den Bikern Sicherheit und Spaß bringen

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage haben die Bissinger Mountainbiker ihren Saisonstart auf den 12. Juni verschoben. Ab diesem Termin starten dann wieder die Samstags- und Montagstouren zur gewohnten Zeit. Start ist wie immer am Sportheim in Bissingen.

Neben den bekannten und erfolgreichen Einsteiger-, Fortgeschrittenen- und Kids-Fahrtechnikkursen wird heuer erstmals auch ein E-Bike-Anfänger- und Fortgeschrittenenkurs angeboten. Erfahrungsgemäß überschätzen sich gerade Fahranfänger mit einem E-Bike, durch dessen Unterstützung sie die Bergetappe bezwingen können, auf ihrer Tour. Die Auffahrten sind oft nicht das Problem der Neulinge, sondern eher die Abfahrten in unwegsamem Gelände oder die überhöhte Geschwindigkeit. Unfälle sind hier meist vorprogrammiert. Damit es erst gar nicht so weit kommt, bieten die Biker des TSV Bissingen spezielle E-Mountainbike-Fahrtechnik-Seminare an.

Dank des Elektroantriebs steht E-Bikern bis zu 300 Prozent mehr Kraft zusätzlich zu ihrer eigenen Beinkraft zur Verfügung. Daraus resultiert mehr Schwung, der sogenannte Boost-Faktor. Hinzu kommt das deutlich höhere Gewicht eines E-Mountainbikes, das vor allem bergab eine ausgefeiltere Fahrtechnik erfordert.

Wie das traditionelle Mountainbiken erfordert auch das E-MTB-Fahren gewisse Grundkenntnisse. Aufgrund der großen Nachfrage und um dem aktuellen E-MTB-Trend gerecht zu werden, passen sich die Bissinger Biker an.

Alles Weitere über die Ausschreibungen der Kurse ist auf der Homepage des TSV Bissingen zu erfahren.

Die MTB-Guides der Abteilung Bike, Bernd Schiele, Hans Guggenmoos, Julian Plepla, Pierre Thillmann und Klaus-Peter Gutberlet, möchten den Bikern mit ihren Fahrtechnik-Kursen die nötige Sicherheit sowie Spaß auf dem Bike vermitteln und sie „fit“ für die kommende Saison machen.

Kurse waren in den vergangenen Jahren durchweg ausgebucht

In den vergangenen Jahren waren die Kurse der Bissinger MTB’ler immer vollständig ausgebucht. Sie hoffen, dass trotz der aktuellen Lage viele Biker das Angebot wiederum annehmen werden. Zu den Kurseinheiten gehört auch das Setup: Einstellen des Mountainbikes sowie Tipps und Hinweise zur richtigen Bekleidung. Auch gibt es Anregungen, welche Dinge wichtig sind und auf einer Tour dabei sein sollten.

Nach den Übungseinheiten rund ums Sportheim starten dann die Gruppen zu den Ausfahrten, um das Erlernte auf Wald- und Wiesenwegen und im Gelände zu vertiefen. Auch wird das richtige Verhalten gegenüber der Umwelt, Flora und Fauna und den Wanderern vermittelt. (pm)

im Internet unter der Adresse www.tsv-bissingen.de