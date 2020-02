29.02.2020

TSV baut Abstand zu Abstiegsplätzen auf

Die erste Mannschaft des TSV Nördlingen erringt zwei Unentschieden

In der Bezirksoberliga traf die erste Mannschaft des TSV Nördlingen am zweiten Rückrundenspieltag auf den VfL Günzburg I und den TV Memmingen. Mit zwei Unentschieden konnten die Rieser den Vorsprung auf die beiden direkten Abstiegsplätze ausbauen.

TSV Nördlingen I – VfL Günzburg I: 4:4 – Beim Spiel gegen den Tabellendritten fehlten den Gastgebern weiterhin verletzungsbedingt Julian Rotermund und Conny Estner. Als Ersatz rückten bei den Damen Christina Schneider und Claudia Strauß aus der zweiten Mannschaft nach und gingen gemeinsam im Damendoppel an den Start. Dort mussten sie sich gegen ihre erfahrenen Gegnerinnen in zwei Sätzen geschlagen geben. Im zweiten Herrendoppel fanden Strauß/Rommel nicht zu ihrem Spiel und verloren gegen die unangenehm zu spielenden Günzburger mit 16:21 und 19:21. Besser machte es schließlich das erste Herrendoppel Fischer/Schwarz, das durch ein 11:21, 21:13 und 21:13 auf 1:2 verkürzen konnten. Richard Fischer hielt im ersten Herreneinzel lange gut mit, zum Sieg reichte es leider nach zwei knappen Sätzen nicht. In einem spannenden zweiten Herreneinzel (21:15, 19:21, 21:19) verkürzte Ulrich Rommel auf 2:3. Im Dameneinzel von Anette Turzer verletzte sich ihre Gegnerin Juliane Renner so schwer, dass das Spiel für die Nördlinger gewertet wurde. Somit stand es vor den beiden letzten Spielen 3:3. Nachdem sich Heiko Wiedemann im dritten Herreneinzel knapp mit 18:21 und 20:22 geschlagen geben musste, war es dem Mixed Anette Turzer und Markus Strauß vorbehalten, mit 15:21, 21:15 und 24:22 das Unentschieden für die TSVler zu sichern.

TSV Nördlingen I - TV Memmingen: 4:4 – Nach dem spannenden und kräftezehrenden Spiel gegen Günzburg ging es gegen Tabellennachbarn und Mitaufsteiger Memmingen weiter. Da die Gäste nur eine Frau zur Verfügung hatten, führten die Rieser vor dem ersten Ballwechsel bereits mit 1:0. Sportlich ging es dann mit den Herrendoppeln weiter. Fischer/Schwarz konnten diesmal nicht an ihre starke Leistung aus dem Spiel gegen Günzburg anknüpfen und verloren in zwei Sätzen. Das neu zusammengestellte Doppel Wiedemann/Strauß kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz immer besser in die Partie, musste sich aber am Ende unglücklich mit 16:21, 21:11 und 19:21 geschlagen geben. Mit einem klaren 21:15 und 21:13 im ersten Herreneinzel sorgte Richard Fischer für den Ausgleich. Im zweiten Herreneinzel reichte es für den angeschlagenen Markus Strauß nicht zum Sieg, während im parallel stattfindenden Dameneinzel Anette Turzer souverän mit 21:13 und 21:16 gewann. Somit stand es vor den letzten Spielen wieder 3:3. Während das dritte Einzel von Heiko Wiedemann in zwei Sätzen an den Kontrahenten aus Memmingen ging, setzten sich Anette Turzer und Markus Strauß im Mixed in drei Sätzen durch und sorgten so für ein Unentschieden der Nördlinger. Durch die Punktgewinne liegen sie mit 8:12 Zählern auf Platz sechs der Bezirksoberliga Schwaben und bauten den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Punkte aus. Nach der Faschingspause geht es mit einem Auswärtsspieltag gegen die SG Mindelheim/Türkheim weiter. (ulr)

