Nur zwei Veranstaltungen im vergangenen Jahr

Die Oettinger Schützengesellschaft zieht Bilanz des schwierigen Corona-Jahrs

Die Generalversammlung der Oettinger Schützengesellschaft fand im eigenen Festsaal statt. Natürlich galt die jedem bekannte „3G-Regel“. Vor den zahlreich erschienenen Mitgliedern waren die anstehenden Neuwahlen der wichtigste Tagesordnungspunkt. Als Ehrengäste wurden Oettingens zweiter Bürgermeister Markus Eisenbarth, Gau-Ehrenschützenmeister und Bezirks-Ehrenmitglied Eduard Beutel und Gau-Ehrenmitglied Manfred Raab begrüßt.

Der junge erste Schützenmeister Christoph Sailer erwähnte in dem aufgrund der noch immer andauernden pandemischen Lage kurzen Bericht, dass das vereinseigene Equipment erweitert wurde, vor allem durch ein Lichtgewehr für die Jugend. Lediglich zwei Veranstaltungen konnten im vergangenen Jahr stattfinden, ein geselliger Brotzeitabend und ein internes Oktoberfest. Außerdem wurden im Vereinsheim am Schießwasen seit Dezember die Toiletten umgebaut und erneuert. Sailer bedankte sich besonders bei Markus Däubler und Heinz Winter für ihren Einsatz, dem anonymen Material-Spender, der Sparkasse Oettingen für einen Zuschuss und der Firma Friedrich Bittner, Inhaber Thomas Bittner, die kurzfristig eingesprungen sei. Trotz Corona konnte ein steter Mitgliederzuwachs verzeichnet werden.

Anschließend folgten die Berichte des Sportwarts Johannes Knoll sowie der Schatzmeisterin Laura Beutel und der Kassenprüfer. Zweiter Bürgermeister Markus Eisenbarth ging in seinem Grußwort auf die traditionsreiche Vereinsgeschichte und die Geselligkeit des wohl ältesten Vereins in Oettingen ein.

Geheim gewählt wurden in der Vorstandschaft turnusgemäß für zwei Jahre folgende Posten: 2. Schützenmeister Günther Zapke (einstimmig) und Schatzmeisterin Laura Beutel (eine Enthaltung). Außerturnusmäßig wurde neu gewählt für ein Jahr als Schriftführerin Tanja Sailer (einstimmig). Per Akklamation wurden der Gesellschaftsausschuss mit Sabine Beutel (einstimmig), Markus Däubler (eine Enthaltung), Wolfgang Gröschl (einstimmig), Volker Sailer (eine Enthaltung) und Michael Beutel (eine Enthaltung) sowie die Kassenprüfer mit Thomas Fink in Abwesenheit (einstimmig) und Thomas Greiner (eine Enthaltung) gewählt. Christoph Sailer bedankte sich beim Wahlausschuss, der bisherigen Vorstandschaft und den Ausschussmitgliedern und beglückwünschte die neuen Amtsinhaber. Nach einem trotz der Pandemie weiterhin positiven Ausblick auf die kommende Saison schloss der erste Schützenmeister die gut besuchte Versammlung.