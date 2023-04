Basketball-Mädels des THG Nördlingen fahren nach Berlin

Die THG-Basketballmädchen haben sich für das Bundesfinale von "Jugend trainiert für Olympia" qualifiziert. Bamberg erweist sich als starker Prüfstein.

Nachdem die Schulmannschaft Mädchen II des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen bei den Südbayerischen Meisterschaften des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" deutlich gewonnen hat, sind die Basketballerinnen nun zum Landesfinale nach Bamberg gefahren. Als Gegner warteten dort auf Darya Allgeyr, Anna Löffler, Sarah Nebrich, Rosina Ortelli, Elisabeth Schiele und Ella Wunderlich die Lokalmatadorinnen des Clavius-Gymnasiums, und es versprach ein spannendes Spiel zu werden.

Denn die Sportlerinnen des Clavius-Gymnasiums kamen schnell ins Spiel und führten rasch mit 8:2, was das Nördlinger Team unter der Leitung von Oliver Hirsch zu einer frühen ersten Auszeit zwang. Doch danach fanden auch die THGlerinnen in die Partie und schafften den Ausgleich, so dass das erste Viertel mit 17:17 endete. Dadurch motiviert gelangen den Nördlingerinnen, die als Mannschaft unwahrscheinlich gut zusammenspielten, einige schön herausgespielte Würfe, wodurch sie sich Schritt für Schritt etwas von ihren Gegnerinnen absetzen konnten. Der Halbzeitstand von 38:28 für das THG-Team machte Mut, wenngleich sich durch sehr strenge Schiedsrichter in diesem Stadium des Landesfinales erste Foulprobleme abzeichneten.

THG-Basketballerinnen müssen gegen Bamberg alles geben

Im dritten Viertel bauten die THG-Mädchen den Vorsprung zunächst noch weiter auf eine 18-Punkte-Führung aus, bevor die nächste Spielerin mit vier Fouls kurz vor dem Aus stand. Dies hatte zur Folge, dass nicht mehr so eng verteidigt werden konnte, was die Gegnerinnen aus Bamberg zu nutzen wussten und bis zum Ende des Viertels ihren Rückstand auf das THG auf 56:64 verkürzten. Entsprechend spannend wurde es dann im letzten Viertel noch einmal, als die Bambergerinnen den Abstand auf vier Punkte verringerten.

Die Halle tobte. Nach einer weiteren Auszeit erhöhten die Nördlinger Mädchen das Tempo wieder, konterten sogleich jeden Treffer und bauten mit einem erfolgreichen Wurf von jenseits der Dreierlinie ihren Vorsprung noch einmal auf acht Punkte aus. Diese Führung ließen sie sich nicht mehr nehmen und brachten sie mit einem Endstand von 81:73 für Nördlingen ins Ziel. Mit dieser hervorragenden Teamleistung gewannen die Nördlinger Mädchen nicht nur das Landesfinale, sondern qualifizierten sich für das Bundesfinale, das vom 2. bis zum 6. Mai in Berlin stattfinden wird.

Die Jungen haben derweil ihrerseits das Ticket für das Bezirksfinale gelöst. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Es spielten: Rosina Ortelli (27 Punkte/1 Dreier), Anna Löffler (13), Darya Allgeyr (2), Ella Wunderlich (7), Sarah Nebrich (28/6) und Elisabeth Schiele (4).