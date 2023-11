Nördlingen kommt per Comeback zu Derbysieg gegen Ansbach

Basketball 1. Regionalliga: Auch Ansbach kann die Nördlinger nicht aufhalten. Der 85:75-Heimsieg ist der dritte Erfolg in Folge für die Imreh-Truppe.

Nach dem deutlichen Sieg im Derby über den VFL Treuchtlingen sind die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen am vergangenen Sonntag direkt auf den nächsten starken Gegner getroffen. Die Ansbacher, die in der Tabelle mit dem TSV gleichauf standen, waren wieder ein Derbygegner, der in der Hermann-Keßler-Halle gastierte. Dass das Spiel für beide Teams unfassbar wichtig war, spürte man von der ersten Minute an. Jede Aktion war hart umkämpft und wurde emotional begleitet. Nach einem misslungenen Start und frühem Rückstand gelang es den Gastgebern dank einer starken zweiten Hälfte, das Spiel zu drehen und sich mit dem 85:75-Heimerfolg Tabellenplatz vier zu sichern.

Die ersten Minuten liefen ganz nach Plan von TSV-Headcoach Ajtony Imreh. Sein Center Robin Seeberger eröffnete die Punktejagd, indem er sich mit gewohnt starker Physis unter dem Korb durchsetzte und nach eigenem Offensiv-Rebound selber punktete. Guard Scottie Stone erhöhte mit zwei schnellen Punkten zu einer 7:2-Führung. Doch dann fanden die Gäste in die Partie. Mit zwei Dreiern konnten Gäste-Topscorer Kurpiela und Neuzugang Kent den Rückstand in eine Führung verwandeln. Den Nördlingern fehlte die nötige Effizienz und Entschlossenheit in ihren Aktionen. Kaum ein Angriff wurde sauber zu Ende gespielt. Auch in der Defensive kam es immer wieder zu kleinen Fehlern, die die Gäste eiskalt ausnutzten. Mit 10:25 ging es in die erste Viertelpause.

Nördlingens Kapitän legt im zweiten Viertel mit einem Dreier los

Im zweiten Spielabschnitt bewies der Nördlinger Kapitän Josef Eichler zu Beginn ein weiches Handgelenk und versenkte seinen ersten erfolgreichen Wurf jenseits der Dreipunktelinie. In der Verteidigung gelang es dem TSV nun, die Intensität zu steigern. Immer wieder waren es die Brüder Leo und Bene Schwarzenberger, die die gegnerischen Aufbauspieler zu Ballverlusten zwangen. Letzterer übernahm das Ruder im Rieser Angriff und brachte seine Truppe mit einem Korbleger nach Steal und zwei Dreiern wieder auf vier Punkte heran. Das zwang Gästecoach Martin Ides zur Auszeit, die Wirkung zeigte. Vor allem defensiv konnte Ansbach zulegen, was die Hausherren zunächst vor Probleme stellte. Die Offensive verlor an Rhythmus, schlechte Abschlüsse und Ballverluste schlichen sich ins Nördlinger Spiel. Kurz vor der Halbzeit konnte aber Scharfschütze Scottie Stone einen weiteren Dreier verwandeln und auf den Pausenstand von 37:44 stellen.

Imreh forderte seine Mannschaft in der Halbzeit auf, noch mehr Einsatz in der Defensive zu zeigen, was sein Team dann auch tat. Nur 15 Punkte ließ man im dritten Spielabschnitt zu, verteidigte mannschaftlich und leidenschaftlich. Aber auch auf der anderen Seite sahen die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer nun deutlich strukturiertere und schönere TSV-Angriffe, die zu offenen Würfen führten. Auch wenn das Wurfglück zu Beginn noch ausblieb, gelang es, den Abstand Stück für Stück zu verkürzen. Stone und Eichler fanden immer mehr zu ihrem Spiel. Als Aufbauspieler Minguillon von außen traf, konnte man sich erneut auf drei Punkte herankämpfen. Zwei weitere Dreier von Stone sorgten für einen 55:55-Ausgleich.

Neuzugang Minguillon bringt Nördlingen wieder in Führung

Minguillon, der von seinem starken Zug zum Korb profitierte, konnte häufig nur durch Fouls gestoppt werden und brachte sein Team durch vier sicher verwandelte Freiwürfe erstmals wieder in Führung. Nachwuchstalent Felix Stoll war es dann, der die Halle endgültig euphorisierte. In den letzten Sekunden des Viertels konnte er nach seinem Steal und zwei Punkten mit der Schlusssirene die Führung ausbauen. Das 65:59 war eine gute Ausgangslage für die spannende Schlussphase.

Leo Schwarzenberger eröffnete den Spielabschnitt mit einem Dreier. Kapitän Eichler legte seinerseits mit drei Punkten nach. Die Gäste aus Ansbach aber kämpften sich zurück ins Spiel. Kurpiela brachte seine Mannschaft wieder auf fünf Punkte heran. Die Gästedefense kämpfte energisch und durch drei Steals in kurzer Zeit konnte Ansbach das Spiel knapphalten. Im Anschluss versenkte das Nördlinger Eigengewächs Julius Kluger einen wichtigen Wurf aus der Mitteldistanz und erhielt die Führung aufrecht. Da die Ansbacher am Ende ihre Würfe nicht mehr versenken konnten, lief ihnen die Zeit davon. So mussten sie die Nördlinger foulen und hoffen, dass diese ihre Freiwürfe nicht trafen. Stone und Seeberger taten ihnen diesen Gefallen allerdings nicht, verwandelten sicher und erhöhten auf 84:75. Den Schlusspunkt setzte Bene Schwarzenberger mit einem weiteren Ballgewinn, der ein unsportliches Foul nach sich zog. Von der Freiwurflinie sorgte er für das Endergebnis von 85:75.

Als Nächstes wartet der Spitzenreiter auf die Nördlinger Korbjäger

Mit dem Heimerfolg gelingt dem TSV ein wichtiger Schritt in Richtung Play-offs. Den Schwung aus diesem Sieg will die Imreh-Truppe in die kommende Aufgabe mitnehmen, denn mit Tabellenführer Haching wartet eine echte Mammutaufgabe auf die jungen Rieser. Tip-off ist am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.

TSV Nördlingen: L. Schwarzenberger (3), B. Schwarzenberger (13), Kluger (2), Minguillon (9), Seeberger (12), Stoll (2), Stone (30), Eichler (14), Geinitz, Hahn.