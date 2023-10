Nördlingen unterliegt beim Basketballkrimi in Unterhaching

Basketball-Regionalliga: Der TSV muss sich gegen starke Hachinger am Ende mit 76:78 geschlagen geben. Trotz ausgedünntem Kader liefern die Rieser einen Kampf.

Nach einer guten Vorbereitungsphase und mit neuem Trainerduo an der Seitenlinie sind die Basketball-Herren des TSV Nördlingen am Samstag optimistisch in die neue Spielzeit der 1. Regionalliga gestartet. Trotz einiger Ausfälle lieferte sich das junge Team aus dem Ries einen offenen Schlagabtausch mit dem Playoff-Aspiranten aus Haching. Am Ende muss sich die Mannschaft von Ajtony Imreh dennoch knapp mit 78:76 geschlagen geben.

Noch bevor es zum Saisonauftakt zu den Baskets ging, gab es schlechte Nachrichten für die TSVler. Beide Aufbauspieler Pascal Schröppel und Jakob Scherer konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht auflaufen und so reiste man nur mit neun Mann an. Mit Sander Geinitz und Leo Schwarzenberger waren außerdem mit zwei Regionalliga-Debütanten im Kader. Die Rieser Fans konnten sich aber über Neuzugang Daniele Minguillon freuen, der erstmals im Trikot ihres Vereins auflaufen durfte.

Zäher Auftakt im Regionalligaspiel Haching gegen Nördlingen

Zu Beginn taten sich beide Teams noch sehr schwer. Wenig Rhythmus und viele Turnover prägten die ersten Minuten. Der Hachinger Guard Niklas Kropp, Topscorer der Begegnung, war es dann, der als Erster zu seinem Spiel fand. Mit fünf schnellen Punkten zwang er Gäste-Trainer Imreh beim Stand von 9:2 zu einer ersten Auszeit. Die Hachinger legten direkt nach und konnten sich so etwas absetzen. Doch angeführt von Kapitän Eichler gelang es den Nördlingern, den Rückstand Stück für Stück aufzuholen. Guard Benedikt Schwarzenberger kam nun besser ins Spiel, punktete selbst und setzte seine Mitspieler gut in Szene, sodass sowohl Eichler als auch Julius Kluger weiter verkürzen konnten. Gleichzeitig durfte der gerade einmal 15-jährige Sander Geinitz seine ersten Erfahrungen in Deutschlands höchster Amateurliga sammeln. Auch Leo Schwarzenberger unterstützte mit seinen ersten Zählern in der 1. Regionalliga die Aufholjagd, sodass nach Viertel eins ein knappes 25:23 für Haching auf der Anzeigetafel stand.

Damit ging man ins zweite Viertel, in dem beide Teams defensiv zulegen konnten. Probleme hatte der TSV hingegen offensiv. Bis zur Mitte des zweiten Viertels kam man auf lediglich sechs Zähler, die hauptsächlich an der Freiwurflinie erzielt wurden. Aber auch die Hachinger hatten große Probleme mit der aggressiven Gäste-Verteidigung. Kropp erarbeitet sich einige Defensiv-Rebounds, setzte seine Mitspieler gut ein und traf weiterhin von außen. Erst kurz vor der Halbzeit gelang es Minguillon durch einen Dreipunktewurf erneut zu verkürzen. 43:38 hieß es zur Halbzeit.

Drittes Viertel sieht deutlich verbesserte Offensiven auf beiden Seiten

Offensiv deutlich besser lief es im dritten Viertel. Bereits in der ersten zwei Minuten holten die Rieser den Rückstand auf. Bene Schwarzenberger fand erneut seinen Bruder Leo, und auch Eichler traf seine Würfe von außen. Das ganze Viertel hinweg dominierte man den Gegner vor allem in der Verteidigung, provozierte viele Ballverluste des Gegners, und konnte diese nun auch deutlich besser ausnutzen. Besonders Youngster Felix Stoll zeigte seine ausgezeichnete Verteidigung. Mit 21:12 entschied man ein starkes drittes Viertel für sich.

Mit einem Vorsprung von vier Punkten begann das letzte Viertel. Weiterhin gelangen den Nördlingen viele Steals, doch die Hachinger fanden zunehmend Antworten auf die defensiv geprägte Spielweise. Janek Falkenstein eröffnete die Hachinger Aufholjagd mit einem Dreier. In einem spannenden Schlagabtausch lieferten sich beide Teams ein packendes Ende. 41 Sekunden vor Schluss stand es 76:76. Den Schlusspunkt setzte erneut Niklas Kropp mit seinem Zweier. Auch eine letzte Auszeit von Coach Imreh reichte nicht mehr, um das Spiel noch zu drehen.

Schon am Dienstag laufen die Nördlinger Basketballer zu Hause auf

Trotz der engen Niederlage konnte Coach Imreh viel Positives aus dem ersten Auftritt seiner Mannschaft ziehen. Am Dienstag hat der TSV bereits die nächste Chance auf den ersten Erfolg der Spielzeit. In der heimischen Mehrzweckhalle gastiert der Aufsteiger aus Neustadt. Das Team von Trainer Winkelspecht musste sich zum Auftakt mit 88:100 gegen den MTSV-Schwabing geschlagen geben, zeigte aber eine überwiegend gute Leistung, besonders im Angriff. Die Nördlinger dürfen die Gäste daher keinesfalls unterschätzen, zumal der Kader mit zwei leistungsstarken Guards aus Ansbach und Crailsheim im Sommer nochmals verstärkt wurde. Dennoch möchte der TSV seine Heimdominanz aus vergangener Spielzeit anknüpfen und in der stimmungsvollen Halle den ersten Sieg feiern. Tip-off ist am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, ist um 19 Uhr.

Für Nördlingen spielten: Geinitz, L. Schwarzenberger (8), B. Schwarzenberger (7), Kluger (3), Minguillon (18), Hahn (2), Seeberger (19), Stoll (2), Eichler (17).