Sechstes Spiel, sechster Sieg

Regionalliga-Frauen des TSV Nördlingen behaupten die Tabellenführung.

Am vergangenen Wochenende bestritten die Regionalliga-Frauen des TSV Nördlingen ihr sechstes Saisonspiel. Zu Gast im Ries waren die München Baskets, die bisher noch keinen Sieg einfahren konnten. Da die Schwäbinnen immer noch ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen, rechnete man sich gute Chancen aus, zumal Trainer Tony Imreh wieder einen etwas größeren Kader zur Verfügung hatte.

Wie schon bei den bisherigen Spielen im Jahr 2022, legten die Nördlingerinnen auch diesmal einen holprigen Start hin, und in den ersten Minuten gelang noch nicht allzu viel. Doch auch den Gästen wurden nur äußerst wenige Korberfolge erlaubt, sodass die TSV-Damen von Anfang an in Führung lagen. Erfreulich war die Rückkehr von Kapitänin Louisa Mussgnug nach einer Verletzungspause. Sie konnte von Anfang an einige Ballgewinne verbuchen und brachte Schwung ins Spiel ihrer Mannschaft. Nach zehn gespielten Minuten lagen die Gastgeberinnen folgerichtig mit 15:7 in Front.

Dann brachen die Rieserinnen wie schon in den letzten Partien erneut im zweiten Viertel ein. Die Münchnerinnen kamen immer wieder zu einfachen Punkten und besonders die Dreierschützin Marlene Witteck machte den Hausherrinnen zu schaffen. Durch eigene erfolgreiche Angriffe konnte der Vorsprung immerhin bis zur Pause aufrechterhalten werden. Isabella Schenk bewies ihre Treffsicherheit ein ums andere Mal, ließ kaum etwas liegen und brachte den gegnerischen Trainer mit einer beeindruckenden Dreierquote zur Verzweiflung. Beim 35:26 zur Halbzeitpause war jedoch noch nichts entschieden.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Nördlingerinnen andere Saiten auf. Die Defense war nun deutlich effektiver und es konnten einige Ballgewinne erzielt werden. Auch gegen die Zone der München Baskets agierten die TSV-Damen nun erfolgreicher. Allen voran Paula Wittig nutzte die Lücken in der Verteidigung der Gegnerinnen und verwandelte unter dem Korb sicher. Das 56:34 nach 30 Minuten war schon eine Vorentscheidung. Das letzte Viertel gestaltete sich ausgeglichen und an der Führung der Schwäbinnen änderte sich nichts mehr. Am Ende konnte eine durchschnittliche Partie letztlich souverän mit 77:51 abgehakt werden.

Der Fokus liegt nun auf dem stark eingeschätzten Team des TS Jahn München. In eigener Halle konnte im November nur ein hauchdünner Erfolg verbucht werden. Am kommenden Samstag gilt es, die Siegesserie in der Landeshauptstadt fortzusetzen. (kge)

TSV Nördlingen I. Schenk (18/4 Dreier), S. Nebrich (7/2), L. Mussgnug (11), L. Graf (4), S. Keller (2), M. Modrzik (2), P. Wittig (13), K. Gerstmeyr (6), L. Geiselsöder (14/1)