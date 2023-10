Starker TSV Nördlingen sichert Derbysieg in Treuchtlingen

Basketball Regionalliga Herren: Das Imreh-Team lässt dem VfL Treuchtlingen beim 89:62 keine Chance. Starke Unterstützung der Fans trägt das Team zum Sieg.

Nach dem Sieg in eigener Halle gegen Jahn München am vergangenen Wochenende hatten die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen am Samstag das Derby gegen Treuchtlingen auf dem Spielplan. Mit vielen mitgereisten Fans im Schlepptau fuhren die Rieser voller Euphorie zu den gut bekannten Treuchtlingern, die in dieser Spielzeit noch auf den ersten Sieg warteten und als Tabellenletzter ins Aufeinandertreffen gingen. Die Nördlinger sorgten mit starker Defensive und herausragendem Offensivbasketball für die nächste Heimniederlage der Baskets (62:89). Dabei begann das Spiel ganz im Sinne der Hausherren.

Beide Teams brauchten etwas Zeit, um ins Spiel zukommen. Viele Turnovers und Fehlwürfe prägten die Anfangszeit. Treuchtlingens Stefan Schmoll, früher Kapitän in Nördlingen, fand seinen Rhythmus und sorgte mit fünf schnellen Punkten für eine Führung des Gastgebers. Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Zwei Steals der Nördlinger konnten durch Guard Scottie Stone direkt mit einfachen Punkten belohnt werden. Jugendspieler Felix Stoll brachte sich offensiv ein und den TSV in Führung. „Bigman“ Robin Seeberger erwischte, wie so oft in den jüngsten Spielen, einen hervorragenden Tag im Angriff, war meist nur mit Fouls zu stoppen und steuerte im Verlauf des Spiels insgesamt 20 Punkte bei. Nach einem noch etwas holprigen ersten Viertel ging der Tabellenvierte mit einem 20:20 in die erste Viertelpause.

Knappes Match zwischen Treuchtlingen und Nördlingen im zweiten Viertel

Das Team von Trainer Ajtony Imreh bemühte sich im Anschluss, das Spiel schnell zu halten, wenn dies aber nicht klappte, war es immer wieder Stone, der Seeberger perfekt in Szene setzte. Beide Mannschaften schienen jetzt ihren Rhythmus gefunden zu haben. Drei Dreier pro Team fanden in im zweiten Viertel ihr Ziel. Beide Teams fanden Antworten, die kleinen Läufe des Gegners zu kontern und hielten das Spiel so eng. Gegen Ende des zweiten Spielabschnittes gelang es den Gastgebern, sich etwas abzusetzen, wodurch sich Imreh zu einer Auszeit gezwungen fühlte. Nach dieser waren es Stone und Guard Minguillon, die die Führung ausgleichen konnten. Besonders die gesteigerte Intensität in der Defensive der Rieser war kurz vor der Halbzeit ausschlaggebend dafür, dass sie nicht nur den Rückstand wett machten, sondern sich nun selbst in Führung brachten. So ging es mit einem knappen 47:41-Vorsprung für Nördlingen in die Halbzeitpause.

Imreh muss in der Pause die richtigen Worte gefunden haben, denn zum Seitenwechsel kamen seine Jungs voller Energie und Siegeswille zurück aus der Kabine. Defensiv konnten sie die Intensität nochmals steigen, ließen nur noch schwere Würfe der Baskets zu. Offensiv spielte man sich in einen Lauf, überrannte den Gegner in dieser Phase förmlich. Benedikt Schwarzenberger und sein Bruder Leo ließen den Aufbauspielern der Gegner keinen Platz und eroberten immer wieder den Ball. Auch von einer gegnerischen Auszeit ließen sich die Rieser nicht bremsen. Seeberger erhöhte nach erneutem Offensivrebound erstmals auf eine 20-Punkte-Führung. Nur neun Punkte standen nach dem dritten Viertel auf dem Konto der Treuchtlinger.

Junge Nördlinger Basketball-Talente bekommen Spielminuten

Scharfschütze Stone eröffnete das Schlussviertel mit einem verwandelten Distanzwurf. Die Rieser verwalteten ihre Führung und erstickten jegliche Comeback-Bemühungen der Baskets im Keim. Imreh nutzte die Zeit, um Talenten wie Lukas Hahn wichtige Spielminuten zu geben. Für den Schlusspunkt sorgten Stone und Seeberger, die als Duo im Zusammenspiel immer wieder attraktive Spielzüge zeigten und mit ihrem letzten Spielzug für das 62:89-Schlussergebnis sorgten.

Es war die wohl bisher beste Leistung der Saison für den TSV. Eine stark gesteigerte Defensive in der zweiten Hälfte, sowie eine überzeugende Leistung im Angriff ließ den Baskets keine Chance. Bedanken möchte sich Trainer Imreh bei den Fans, die den Weg auf sich genommen hatten und seiner Mannschaft viel Energie gaben, das Derby für sich zu entscheiden. Die Nördlinger haben nun ein spielfreies Wochenende und somit Zeit, sich zu erholen und auf die nächste Aufgabe gegen Ansbach vorzubereiten.

TSV Nördlingen: Seeberger (20), Stone (26), Eichler (22), Stoll (5), Minguillon (4), Kluger (2), B. Schwarzenberger (10), L. Schwarzenberger, Hahn, J. Scherer.