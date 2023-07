75 Jahre SpVgg Deiningen: Großes Kino für einen kleinen Verein

Plus Die SpVgg Deiningen macht aus einem Jubiläums-Trailer ein Stück Zeitgeschichte. Bei der Vorpremiere des Imagefilms ist das Interesse bereits riesig.

Im Prinzip sollte es wohl nur ein Film-Trailer für das bevorstehende Vereinsjubiläum „75 Jahre SpVgg Deiningen“ werden. Entstanden ist daraus ein professionell wirkender Film, der 75 Jahre Zeitgeschichte emotional, lustig, unterhaltsam und vor allem kurzweilig präsentiert.

Ein Jahr lang haben die beiden Protagonisten des Projektes, Hans van Bree und Vereinsvorstand Georg Bayr, konzipiert, gesammelt, Regie geführt, gefilmt, geschnitten und vertont. Und viele Vereinsmitglieder motiviert, sich für das Vereinsporträt vor die Kamera zu stellen. Allen voran das letzte noch lebende Gründungsmitglied, den 95-jährigen Gerhard Adam, dem die verbindende Hauptrolle zwischen damals und heute, zwischen Alter und Jugend zugestanden worden ist.