800 Spiele für die SG Alerheim: Heiko Wende kickt seit 1993

Mit 58 ist Heiko Wende noch aktiver Fußballer in Alerheim. Jetzt hat er einen Meilenstein erreicht: Mehr Spiele als er hat niemand für die SGA bestritten.

In Alerheim ist ein besonderes Jubiläum gefeiert worden: Heiko Wende hat nun mit knapp über 800 Spielen die meisten in der Geschichte der SG Alerheim gemacht. Diese Zahl ist umso bemerkenswerter, da Wende erst im Jahr 1993 mit 27 Jahren in Alerheim angefangen hat. Aktuell spielt er mit seinen 58 Jahren wohl seine letzte, offizielle Saison mit der zweiten Mannschaft.

Ob er danach wirklich die Fußballschuhe an den Nagel hängen kann, ist aber offen: Sein Karriereende hatte er laut Abteilungsleiter Lars Rau nämlich schon einmal festgelegt, nämlich auf den Zeitpunkt, sobald er mit seinen beiden Söhnen in einer Mannschaft gespielt hat. Das ist aber jetzt auch schon zwölf Jahre her. Neben seiner aktiven Laufbahn ist er bereits seit 2006 Kassenwart des Vereins, war als Co-Trainer der Herren und mehrfach als Jugendtrainer aktiv und ist seit vergangenem Jahr auch noch offiziell Schiedsrichter für die SG Alerheim.

Dafür sagt die SG Alerheim: Danke, Heiko! (AZ)

