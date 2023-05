Fußball

15:30 Uhr

A-Klasse Nord: Megesheim holt den Titel trotz starker Gegenwehr

Großsorheim/Hoppingens Jonas Ganzenmüller (in Rot-Schwarz) bringt hier sein Team gegen den SV Megesheim in Front, Keeper Babuccu schaut dem Ball zerknirscht hinterher. Am Ende konnte Letzterer mit seiner Mannschaft trotzdem den Sieg und die Meisterschaft feiern.

Plus Der SV Megesheim macht in einer spannenden Partie sein Meisterstück. Großsorheim/Hoppingen muss in die Abstiegsrelegation, Nähermemmingen/Baldingen steigt ab.

Der spannende Meisterschaftskampf in der Fußball-A-Klasse Nord hat sich am letzten Spieltag entschieden: Der SV Megesheim hat am Ende den längeren Atem und erringt den Titel sowie den direkten Aufstieg. Dabei machte es ihm die SG Großsorheim/Hoppingen nicht leicht. Trotz einer kämpferischen Leistung müssen die Südrieser sich nun in der Relegation die weitere Ligazugehörigkeit verdienen. Verfolger Gundelsheim/Weilheim-Rehau verlor derweil 0:2 gegen Huisheim und darf damit in der Relegation um den Aufstieg spielen.

A-Klasse Nord: Megesheim muss für sein Meisterstück hart arbeiten

SG Großsorheim /Hoppingen – SV Megesheim 2:3 (1:3). – In einer sehenswerten Partie brachte Jonas Ganzenmüller die Heimelf mit einem Heber in Front, doch Rudolf Lehmann glich per Kopfball aus und Mourtada Ibrahim erhöhte auf 2:1 für die Gäste. Nach einem Foul an Porcari verwandelte Lehmann den fälligen Strafstoß zum 3:1 für den SVM. Die Hausherren spielten nach Wiederbeginn stark auf und Marco Stecher gelang mit einem Fallrückzieher der Anschlusstreffer. Heimkeeper Brückel fischte einen Ball von Lehmann aus dem Kreuzeck und Moll hatte für die SG den Ausgleich auf dem Fuß. Der Tabellenführer rettete das Ergebnis über die Zeit und sicherte sich den umjubelten Meistertitel . Die SG hingegen muss am 6. Juni in die Relegation gegen den SV Aislingen .

Tore: 1:0 Jonas Ganzenmüller (3.), 1:1 Rudolf Lehmann (15.), 1:2 Mourtada Ibrahim (32.), 1:3 Rudolf Lehmann (45./FE), 2:3 Marco Stecher (65.); Zuschauer: 200.

