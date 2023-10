Alerheimer Fußballerinnen treffen sich zum 50-jährigen Jubiläum

100 ehemalige Spielerinnen und Verantwortliche der Fußball-Damenmannschaften der SG Alerheim kommen anlässlich des 50-jährigen Bestehens zusammen.

Kürzlich haben die Fußballerinnen der SG Alerheim ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Circa 100 ehemalige Spielerinnen und Trainerinnen und Trainer der Damenmannschaft sind der Einladung gefolgt und wurden zunächst mit einem kühlen Getränk begrüßt. Dieses wurde in einem speziell für das Jubiläum gravierten Weinglas serviert, das die Gäste im Anschluss als Andenken mit nach Hause nehmen durften.

Während die Mannschaften der SG Alerheim/ Wechingen jeweils ihr erstes Punktspiel bestritten, hatten die Gäste die Möglichkeit, sich über ihre Fußballzeiten zu unterhalten. Neben dem Spielfeld wurden Fotowände der vergangenen 50 Jahre der Mannschaft platziert. Zwischen den beiden Spielen sprachen Katja Lechner, Rainer Hertle (Vorsitzender) und Simone Dürrwanger Grußworte. Lechner, Verantwortliche für Frauen- und Mädchenfußball bei der SGA, zitierte berühmte Persönlichkeiten zum Thema Frauenfußball, so zum Beispiel Gerd Müller („Meiner Frau würde ich nicht erlauben, Fußball zu spielen“) und Oliver Kahn („Ist Fußball wirklich eine Frauensportart? Darüber kann man diskutieren!“). In diesem Zusammenhang hob sie den Mut der Gründungsmannschaft vor, dass diese den Schritt für eine Mannschaftsgründung so kurz nach dem Verbot gewagt hat. Rainer Hertle hob in seinem Grußwort als langjähriger Vereinsvorsitzender und Trainer der Mannschaft insbesondere den Stellenwert der Frauenmannschaft im Verein über die vielen Jahrzehnte hervor. Simone Dürrwanger, langjährige Spielerin und aktuell Trainerin der zweiten Mannschaft, verlas das zugesandte Grußwort von Sven Lang als Vertreter des BfV. Er zeigte die Geschichte und Entwicklung des Frauenfußballs auf Ebene des BfV auf.

Ein Film zum Jubiläum der Alerheimer Fußballerinnen

Im Anschluss der Grußworte wartete ein besonderer Höhepunkt auf die Gäste: Ein eigens für das Jubiläum erstellter Film wurde erstmals gezeigt. Dieser beinhaltete persönliche Grüße ehemaliger Spielerinnen und Trainer zum Jubiläum und rührte einige Gäste sogar zu Tränen. Besonders erfreulich war, dass alle Mitglieder der Gründungsmannschaft inklusive ihrer zwei „Gründerväter“ Hans Golder und Wilhelm Kluger an der Jubiläumsfeier teilnahmen. Gerade ihnen war die Freude über das Jubiläum und die Feierstunde den ganzen Nachmittag über anzusehen. Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto ließen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Tag beim Weinfest des Fördervereins ausklingen. (AZ)