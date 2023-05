Fußball

B-Klasse Nord: Manuel Gast schießt Amerdingen/Hohenaltheim zum Titel

Plus Dem Tabellenführer ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen, der FC Nordries verbleibt auf dem Relegationsplatz. Oettingens Zweite feiert einen Kantersieg.

Von Pauline Herrle

Die SG Amerdingen/Hohenaltheim hat am vorletzten Spieltag der Fußball-B-Klasse Nord den vorzeitigen Aufstieg in die A-Klasse gefeiert. Die SG setzte sich nämlich nach ihrem Sieg gegen die SpVgg Riedlingen II mit drei Punkten Vorsprung zum Tabellenzweiten FC Nordries auf Platz eins der Tabelle fest. Alle drei Tore des 3:0-Siegs hatte die SG Manuel Gast, dem Top-Torjäger der B-Klasse Nord, zu verdanken, der sich nun insgesamt 38 Treffer in dieser Saison zuschreiben kann.

Bereits am Freitagabend traf der TSV Hainsfarth II in einem Nachholspiel auf den FC Nordries. Die Nordrieser, die zu dieser Zeit noch Chancen auf den direkten Aufstieg in die A-Klasse hatten, durften sich durch Tore von Stefan Förschner und Christoph Hirle über einen 2:0-Sieg freuen. Weniger erfreulich für die Nordrieser war das Spiel gegen die SG Alerheim II. Durch ein 2:2-Unentschieden verlor der FC Nordries wichtige Punkte im Kampf um den direkten Aufstieg. Auf dem Relegationsplatz haben sie dennoch weiterhin die Chance auf den Aufstieg.

