07:30 Uhr

Bezirksliga: Samstagseinsätze für Nördlingen II und FC Maihingen

Plus Schon an diesem Samstag müssen die beiden Rieser Bezirksligisten antreten. Für Maihingen zählt in Neuburg nur ein Sieg, sonst steht der Abstieg endgültig fest.

Schon an diesem Samstag spielen die beiden Rieser Fußball-Bezirksligisten: Der TSV Nördlingen II empfängt um 13.30 Uhr im Rieser Sportpark den Tabellenzweiten VfR Jettingen, der FC Maihingen spielt um 15 Uhr beim VfR Neuburg. Für Nördlingens Zweite geht es in der kommenden Saison sicher runter in die Kreisliga, der FCM muss in jedem Fall siegen, um noch eine minimale Hoffnung zu wahren.

Die Jettinger haben mit 26 Punkten die zweitbeste Auswärtsbilanz. Das Hinspiel endete 6:0 für die Gastgeber. Die Gäste haben keinen ausgesprochenen Torjäger in ihren Reihen (Vincent Bucher: sieben Tore, Daniel Heidenberger: sechs Tore, davon vier Elfmeter). Nördlingens Trainer Andreas Schröter hat den VfR Jettingen beim Pokalspiel in Deiningen beobachtet. Sie hatten jüngst zwei Siege in Folge (gegen Wörnitzstein-Berg und Affing). Von den ersten vier Mannschaften ist Jettingen die mit den meisten Niederlagen (8).

