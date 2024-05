Der zweite Platz der A-Klasse Nord bleibt umstritten

Plus Fußball-A-Klasse Nord: Drei Mannschaften haben weiter die Chance, den Relegationsplatz zu holen. Birkhausens Leiminger glänzt mit Hattrick gegen TKSV Donauwörth.

Der Kampf um den zweiten Tabellenplatz der A-Klasse Nord, der zur Relegation für den Aufstieg in die Kreisklasse berechtigt, bleibt weiter spannend. Die potenziellen Aufstiegskandidaten Birkhausen/Munzingen, Wechingen und Nähermemmingen-Baldingen zeigten sich am vorletzten Spieltag souverän und gewannen ihre Partien ohne Probleme.

SC Nähermemmingen-Baldingen – Eintracht T.R.B 3:1 (0:1). In einer schwachen ersten Halbzeit gingen die Gäste mit ihrer ersten Chance durch Dominik Quaiser in Führung (11.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber besser ins Spiel und glichen durch Stefan Keller aus (57.). Nach einer Tätlichkeit und einer Roten Karte für die Gäste entschieden die Gastgeber das Spiel durch späte Tore von Tim Angerer (82.) und Malte Kühlinger (87.) mit 3:1 zu ihren Gunsten. Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Thorsten Wilfert (77./T.R.B.), Gelb-Rote Karte für Abdessamad Laroussi (85./SCNB). Zuschauer: 95. (wwei)