Ferienfußballschule beim TSV Nördlingen war ein voller Erfolg

Der TSV bringt 112 fußballbegeisterten Kindern Passspiel, Dribbling und Torschuss bei. Es ist die größte dreitägige BFV-Ferien-Fußballschule in Bayern.

Die BFV-Ferien-Fußballschule hat erneut Station beim TSV 1861 Nördlingen gemacht. Mit 112 fußballbegeisterten teilnehmenden Kindern und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren führte die Fußballabteilung des TSV 1861 Nördlingen bayernweit die größte dreitägige BFV-Ferien-Fußballschule durch.

Passspiel, Dribbling oder Torschuss – für jeden Nachwuchskicker war das passende Programm dabei. Zwischen den Trainings- und Turniereinheiten war auch noch genügend Zeit, um neue Freundschaften zu schließen. Das Training wurde altersgerecht und erlebnisreich gestaltet. Weiterhin fanden alle Teilnehmenden bei Wertungsspielen und Turnieren ihren Spaß und konnten ihr Können zeigen. Alle Teilnehmenden erhielten vom Bayerischen Fußballverband eine Trainingsausrüstung, bestehend aus Trikot, Short, Stutzenstrümpfen sowie einem Fußball. Am ersten Tag trotzten die Kinder und Jugendlichen der schlechten Witterung und zeigten bei Geschicklichkeitsspielen und den ersten Übungseinheiten ihren Spaß am Sport. Ein altersübergreifendes Turnier rundete den ersten Tag ab.

Erfahrenes Trainerteam bei der BFV-Ferien-Fußballschule des TSV Nördlingen

Auch am zweiten Tag ließen sich die Teilnehmenden vom Regen nicht beeindrucken und zeigten bei den Trainingsstationen, die von allen Gruppen durchlaufen werden mussten, ihr fußballerisches Können. Nach der Mittagspause wurde der Trainingstag mit einem weiteren Turnier abgeschlossen. Für ihre Mühen belohnt wurden alle Beteiligten am dritten und letzten Tag der Fußballschule. Die Trainingseinheiten und das „Hollandturnier“ konnten bei trockenem und sonnigem Wetter absolviert werden. Bei allen Übungseinheiten war es den Trainerinnen und Trainern wichtig, die Übungen altersgerecht anzubieten. Begleitet wurde die BFV-Ferien-Fußballschule von einem „Punktwertungsspiel“. Die Teilnehmenden konnten bei den Geschicklichkeitsspielen, Turnieren sowie bei einem Quiz Punkte sammeln, die in ihrer jeweiligen Altersklasse und altersübergreifend gewertet wurden.

Auch Oberbürgermeister Wittner besucht die jungen Fußballer

Die BFV-Ferien-Fußballschule wurde von Martin Kattner (TSV Jugendkoordinator) organisiert und geleitet. Bei der Durchführung unterstützte das Trainerteam mit 16 erfahrenen Trainerinnen und Trainern. Das Trainergespann war der Garant für ein großartiges und hochwertiges Fußballprogramm, das unter anderem der Verbesserung der technischen und spielerischen Fähigkeiten diente. Zum Trainerteam gehörten: Marco Ebert, Martin Falch, Melanie Hander, Bernd Häfele, Markus Klaus, Martin Leimer, Hannah Neher, Wladimir Risling, Lili und Niki Schneider, Andreas Schröter, Daniel Stiber, Karl-Heinz Strauß, Kazim und Efe Temizel sowie Thomas Wenninger. Für die Verpflegung war das „Kioskteam“ der Fußballabteilung mit Hermine Beck, Gitta Bosch, Carmen Hanke, Simone Schneider sowie Sophia Häfele und Emma Klaus verantwortlich.

Zur Freude aller Beteiligten ließ es sich Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner nicht nehmen, allen Helferinnen und Helfern sowie Trainerinnen und Trainern für das ehrenamtliche Engagement zu danken. Im Anschluss daran führte der Oberbürgermeister zusammen mit dem Trainerteam die Siegerehrung durch. Dabei überreichte er allen Teilnehmenden eine Urkunde und eine Medaille, ehe die Siegerinnen und Sieger des Punktwertungsspiels geehrt wurden. Zum Ende hin bedankte sich auch der leitende Trainer Martin Kattner bei allen Teilnehmenden für ihr Kommen. (kat/jais)

Ehrungen und Medaillen

Folgende Siegerinnen und Sieger der jeweiligen Altersklassen sowie die altersübergreifenden Gesamtsieger und Gesamtsiegerinnen wurden mit einem Pokal und Medaillen geehrt: