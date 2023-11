Fußball

vor 50 Min.

Flotzheim/Fünfstetten dreht Partie gegen Megesheim zum Sieg

Plus In der Kreisklasse Nord 1 feiert die SG Flotzheim/Fünfstetten einen 3:2-Erfolg gegen Megesheim. Mauren patzt erneut und verliert die Tabellenspitze an Monheim.

Artikel anhören Shape

Am ersten Rückrunden-Spieltag leistete sich Spitzenreiter SV Mauren – nach zuvor zwölf Spielen ohne Niederlage – mit dem 0:2 gegen den Sportclub D.L.P. die zweite Heimpleite innerhalb einer Woche und musste die Tabellenführung an den TSV Monheim abgeben, der bei Niederhofen-Hausen mit 4:1 gewann. Im Tabellenkeller siegte Schlusslicht Unterringingen mit 3:2 gegen die SG Gundelsheim und konnte die „rote Laterne“ an Wolferstadt/Wemding II übergeben, das in Harburg mit 1:6 unterging.

SV Mauren – Sportclub D.L.P. 0:2 (0:0). In einer Begegnung zweier gleichwertiger Mannschaften gab es nur wenige Torraumszenen. Seine beiden hundertprozentigen Chancen im ersten Spielabschnitt konnte Mauren nicht verwerten. Matthias Strauß zielte mit seinem schwächeren Fuß über das Gebälk (16.). Simon Löfflad wurde noch am Abschluss gehindert. Einen Freistoß nutzen dann die Gäste zur Führung: Ulrich Tomek hämmerte das Leder in der 59. Minute in die Maschen. Danach war der SVM gefordert und agierte noch druckvoller. Statt des Ausgleiches folgte jedoch das 0:2. Einen Alleingang schloss Pascal Heinze erfolgreich ab. Nun warf Mauren alles nach vorne, Torgefahr sprang dabei aber keine mehr heraus. Die vielbeinige SC-Abwehr klärte alles weg. Somit blieb es beim durchaus gerechten 0:2. Zuschauer: 160. (rf)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .