Fußball-Bezirksliga: Der SV Holzkirchen kämpft weiter

Plus Trotz noch immer null Punkten gibt sich SVH-Trainer Buser kämpferisch. Vor dem Spiel gegen den FC Günzburg verbessert sich die Personalsituation der Rieser.

Von Klaus Jais

Der Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen unternimmt am Sonntag (15.30 Uhr, Wörnitzstadion) einen weiteren Anlauf, um endlich zu den ersten Punkten zu kommen. Gegner ist der FC Günzburg, der in der vergangenen Saison auf den vierten Platz kam und in der laufenden Runde bereits zwei Niederlagen quittieren musste.

In der Vorsaison war der Klassenerhalt als Minimalziel ausgegeben worden, auf einen einstelligen Tabellenplatz hatten die Kicker des FC Günzburg spekuliert. Doch weder sie noch sonst jemand hatte das Team als Titelkandidat auf der Rechnung. Die Leistungen waren auf hohem Niveau so konstant und das Selbstbewusstsein so groß, dass selbst etwas schwächere Vorstellungen oft genug erfolgreich endeten. Das Team bekam einen „Mia-san-Mia-Lauf“ und am Ende sprang Platz vier mit 53 Punkten heraus. Die Günzburger werden weiterhin von Spielertrainer Christoph Bronnhuber gecoacht. Als spielende Co-Trainer fungieren Maximilian Lamatsch und Uli Bunk. Alle drei sind bereits über 30 Jahre alt. Die bisher erzielten neun Tore verteilen sich auf Maximilian Lamatsch (6) und Tim Paulheim (3). Letztgenannter und sein Bruder Nico spielten in der vergangenen Saison noch beim VfR Jettingen. Weitere Neuzugänge sind Stefan Smolka (er kam vom Kreisligisten TSV Offingen) und Torwart Johannes Kircher (kam von Waldstetten). Neu ist auch Enrico Kirch, der in der Vorsaison überwiegend in der zweiten Mannschaft spielte.

