Fußball-U15 des TSV Nördlingen bleibt weiter ungeschlagen

Die Bezirksoberliga-Mannschaft ringt Tabellenführer Kaufbeuren ein 0:0 ab und wahrt ihre Titelchance. Dafür müssen sich die Jungs aber noch etwas steigern.

In einem hochklassigen Spitzenspiel beim aktuellen Tabellenführer, der SpVgg Kaufbeuren, hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen ein 0:0 erreicht. Das Spiel lief weitgehend im Mittelfeld ab und klare Torchancen blieben Mangelware, da die beiden Mannschaften sich weitgehend neutralisierten.

Die Schützlinge der Trainer Max Leister und Fritz Strauß kamen gut in die Partie und hatten früh drei Freistöße in aussichtsreicher Position, die aber allesamt nichts einbrachten. Aus einer eingeübten Kombination nach einem weiteren Freistoß war Lion Gebel auf dem linken Flügel frei und konnte scharf in die Mitte flanken, aber sowohl Thierry Boko als auch Marley Wisher verpassten den Ball. In der zweiten Halbzeit kamen die Kaufbeurer stärker auf, aber die sichere Abwehr um Kapitän Marlon Rößner hatte die gegnerischen Angreifer gut im Griff, sodass der Torwart Muhammed Dibrani nur selten eingreifen musste. In der kampfbetonten Partie behielt der sehr gute Schiedsrichter Niklas Haag jederzeit die Übersicht.

U15 des TSV Nördlingen hat weiter Chance auf den Meistertitel

Nach diesem Unentschieden haben es die Nördlinger weiterhin in der eigenen Hand, dass am Ende der Saison die Meisterschale nach Nördlingen geht. Allerdings müssen sie dafür wieder mehr Zielstrebigkeit und Pressing in der Offensive entwickeln und gieriger darauf sein, jeden Zweikampf zu gewinnen. Am kommenden Sonntag um 11 Uhr kommt die SpVgg Joshofen-Bergheim aus Neuburg in den Rieser Sportpark. Hier kann die Mannschaft zeigen, dass sie Meister werden will. (jos/jais)