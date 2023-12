Fußball

07:30 Uhr

Fußball-Weihnacht in der Nördlinger Halle kennt keine Ligagrenzen

Plus Der 2. Weihnachtsfeiertag hat Hallenfußball zu bieten. Vom Bayernligisten TSV Nördlingen bis zum B-Klasse-Club SC Athletik ist ein buntes Teilnehmerfeld dabei.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Am 26. Dezember steht traditionell Hallenfußball auf der Tagesordnung der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen. Ab 14.45 Uhr spielen folgende zehn Mannschaften um den Weihnachts-Cup: TSV Wemding, TSV 1861 Nördlingen, Sportclub D.L.P., TV Bopfingen, SpVgg Ederheim (alle Gruppe A), SC Athletik Nördlingen, FSV Reimlingen, SV Mauren, SpVgg Deiningen, SpVgg Riedlingen (alle Gruppe B). Die Gruppenphase wird gegen 18.25 Uhr beendet sein, denn es folgen umgehend die Platzierungsspiele und um 18.54 Uhr das erste Halbfinale. Um 19.45 Uhr wird das Finale angepfiffen.

Lokalmatador TSV Nördlingen wird mit einer gemischten Mannschaft aus Bayernliga- und Kreisligaspielern antreten. In der Kreisliga spielt auch der TSV Wemding und belegt dort den achten Platz. Der TSV Nördlingen wird im Gegenzug bei einem der Mitternachtsturniere des TSV Wemding (12. oder 13. Januar) teilnehmen. In der württembergischen Kreisliga A2 spielt der TV Bopfingen, der allerdings als Schlusslicht in die Winterpause ging. Ex-Nördlinger Kenan Dag hat intern die meisten Tore erzielt, nämlich deren zehn. Je drei Tore erzielten Eyüp Cakir und Habib Vuran, die vergangene Saison noch beim SC Wallerstein beziehungsweise bei der SG Riesbürg spielten. Der Sportclub D.L.P. belegt in der Kreisklasse einen guten vierten Platz mit Luft nach oben. Die SpVgg Ederheim ist Tabellenführer der A-Klasse Nord und auf dem besten Weg, wieder in die Kreisklasse zurückzukehren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .