Jugendfußballer begeistern die Zuschauer in Löpsingen

Die Turnhalle steht beim Turnier des SC D.L.P. im Zeichen des Hallenfußballs. Dabei stehen sich Jugendmannschaften aus dem Ries und darüber hinaus gegenüber.

Zum zwölften Mal hat der Sportclub Dürrenzimmern-Löpsingen-Pfäfflingen (SC D.L.P.) ein Jugendfußball-Hallenturnier in der Löpsinger Turnhalle ausgetragen. Von der G- bis zur D-Jugend sorgten die jungen Kicker und Eltern für viel Bewegung in und rund um die Turnhalle.

Begonnen wurde am Samstagmorgen mit dem E1-Turnier, bestehend aus acht Mannschaften. Nach der Gruppenphase konnte sich im ersten Halbfinale der TSV Monheim gegen die SpVgg Ederheim mit 3:1 durchsetzen, im zweiten Halbfinale bezwang der TSV Nördlingen in einem packenden Spiel knapp den Lauber SV mit 1:0. Das Finale entschied am Ende der TSV Nördlingen klar mit 6:0 für sich und gewann das Turnier vor dem TSV Monheim, SpVgg Ederheim, Lauber SV, SC D.L.P, SC Nähermemmingen, TSV Oettingen und SG Aufkirchen/Dorfkemmathen.

Jugend-Hallenturnier des SC D.L.P.: JFG Nordries beherrscht die D-Jugend

Am frühen Nachmittag begann das zweite Turnier mit E2-Mannschaften. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ gewann am Ende der FC Maihingen vor dem SC D.L.P, der SpVgg Ederheim, dem TSV Nördlingen E3 und dem SC Nähermemmingen-Baldingen. Um 18 Uhr startete das D-Jugend-Turnier, in dem sich sechs Mannschaften gegenüberstanden. Nach der Gruppenphase gewann im Spiel um Platz fünf die SG TSV Wolferstadt (weiß) gegen TSV Wolferstadt (blau) mit 3:2, den dritten Platz holte sich mit einem 3:1 nach Elfmeterschießen der TSV Oettingen vor der SpVgg Deiningen. Das packende Finale konnte auch nicht in der regulären Spielzeit entschieden werden und endete nach Elfmeterschießen mit 3:2 für JFG Nordries (orange) gegen JFG Nordries (blau).

Der F Jugend gehörte wie immer der Sonntagmorgen, mit acht Teams wurden in zwei Gruppen die Plätze für die Finalrunde ausgespielt. Im Spiel um Platz sieben gewann die SG Möttingen/Mönchsdeggingen mit 6:0 gegen den FSV Reimlingen. Platz fünf sicherte sich die SpVgg Deiningen mit einem 4:0 vor dem SC D.L.P II. Den zweiten Platz holte sich die Heimmannschaft SC D.L.P. I mit einem 1:0 gegen den Lauber SV. In einem tollen Finale standen sich am Ende die SG Aufkirchen/Dorfkemmathen und der FSV Utzwingen gegenüber. Nach wirklich tollen zehn Minuten F-Jugend-Fußball musste das Spiel im Siebenmeterschießen entschieden werden, welches die SG Aufkirchen am Ende gewann.

Auch die G-Jugend bekommt in Löpsingen ihren großen Auftritt

Zum Abschluss des Turniers bereiteten die Kinder der G-Jugend-Mannschaften den Zuschauerinnen und Zuschauern viel Spaß und Freude beim Zuschauen. Teilgenommen haben die Kinder vom FC Maihingen, FSV Reimlingen I und II, TSV Oettingen, TSV Wemding I und II, SC Nähermemmingen-Baldingen und der SC D.L.P. Nach tollen Spielen bekam bei der Siegerehrung jedes Kind einen kleinen Pokal, worüber sie sich sehr freuten.

Der Sportclub D.L.P. dankt nochmals allen Trainern und Mannschaften, den Zuschauern und Helfern sowie den eingeteilten Schiedsrichtern für den reibungslosen Ablauf eines tollen Turnierwochenendes. (AZ)