Fußball

26.10.2023

Kracher in der Kreisliga: Warum Reimlingen gegen Alerheim punkten muss

Plus Mit Reimlingen und Alerheim treten zwei Top-Teams und zwei Top-Stürmer an – einer der beiden kann aber womöglich nicht spielen. Statistisch scheint der Sieger klar.

Das Spiel der Fußball-Kreisliga Nord zwischen dem Zweiten SG Alerheim und dem Vierten FSV Reimlingen (Sonntag, 15 Uhr) ist nicht nur das Schlagerspiel des 14. Spieltags, es kommt auch zum Aufeinandertreffen der beiden Top-Torjäger der Kreisliga Nord: Dominik Kohnle (FSV) hat zwölfmal getroffen, Tobias Stelzle einmal weniger. Das Spiel wird geleitet von Schiedsrichter Marcus Fröhlich (SV Wasseralfingen). Um 13.15 Uhr stehen sich die zweiten Mannschaften beider Vereine in einem Punktspiel der B-Klasse Nord gegenüber.

Die bessere Serie kann der FSV Reimlingen vorweisen, der sechs Spiele in Folge nicht mehr verloren hat, dabei aber viermal 1:1 spielte. Der letzte Reimlingen-Bezwinger war die SpVgg Deiningen, die vergangenen Sonntag eine klare 1:4-Niederlage in Alerheim kassierte. Die SGA hatte vor diesem Derbysieg zwei Niederlagen in Folge gegen den TSV Hainsfarth und gegen den FC Mertingen zu beklagen. Bei der SGA wirkte gegen Deiningen erst zum dritten Mal in dieser Saison Trainer Tobias Fuchsluger mit. Bei seinen ersten beiden Einsätzen verlor die SGA jeweils, diesmal konnte der 32-Jährige den ersten Sieg als Spieler feiern.

