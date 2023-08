Fußball

Kreisliga Nord: Schützenfest in Nördlingen

Plus TSV Möttingen nimmt drei Punkte aus Nördlingen mit. Maihingen und Alerheim siegen weiter, Wemding und Mertingen feiern Auswärtserfolge.

Der FSV Reimlingen verliert nach dem 6:3-Sieg gegen die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf zuhause gegen Wemding. Maihingen entscheidet derweil das Rieser Derby der Kreisliga Nord in Marktoffingen mit 2:0 für sich, während Riedlingen sich der SG Alerheim geschlagen geben muss.

SpVgg Riedlingen – SG Alerheim 1:3 (1:1). Die Stadtteilelf schaffte in der ersten Viertelstunde trotz Bemühungen keine zwingenden Chancen. Danach wurde Alerheim gefährlich. Stürmer Tobias Stelzle ließ in der 33. Minute seinen Riedlinger Gegenspieler stehen und schob mit dem Außenrist gekonnt zum 0:1 ein. Eine der wenigen Strafraumaktionen der Gastgeber führte zu einem Foulspiel an Nothofer, Schiedsrichter Tobias Heuberger deutete sofort auf den Punkt. Michael Reichensberger verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1-Pausenstand (41.). Die Gäste kamen danach besser aus der Kabine und erzielten nach einer schönen Kombination in den Strafraum erneut durch Tobias Stelzle die Führung (52.). Gegen Ende der Partie schmissen die Riedlinger alles nach vorne, doch vergebens. Rudi Strobel legte durch einen Konter den 1:3-Endstand fest (90.+2). Zuschauer: 100. (spvgg)

