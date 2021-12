Lamprecht bleibt in Eichstätt

25-jähriger Alerheimer verlängert seinen Vertrag beim Regionalligisten.

Der Fußball-Regionalligist VfB Eichstätt geht in die Winterpause, doch hinter den Kulissen geht es fleißig weiter: Der Alerheimer Florian „Bolli“ Lamprecht hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird damit auch in der Saison 2022/23 für den VfB auflaufen.

„Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir Bolli weiterhin an uns binden konnten“, gibt der sportliche Leiter Hans Benz zu Protokoll. „Seit seinem Wechsel 2019 von Nördlingen hierher ins Altmühltal hat er sich wahnsinnig eingebracht und sich sofort seinen Stammplatz erkämpft. Außerdem hat er innerhalb der Mannschaft sehr schnell eine Führungsposition eingenommen und ist ein integraler Bestandteil unserer Truppe.“ Auch Florian Lamprecht (25) freut sich über seine Vertragsverlängerung: „Mir ist die Entscheidung, meinen Vertrag hier in Eichstätt um ein weiteres Jahr zu verlängern, sehr leicht gefallen. Denn ich fühl mich hier einfach pudelwohl; für mich passt beim VfB einfach alles, denn wir sind hier einfach charakterlich eine extrem geile Truppe, in der es mir einfach nur Spaß macht, Fußball zu spielen“. Mit dem bisherigen Verlauf der Saison und den Leistungen zeigt sich der 25-Jährige zufrieden: „Wir sind in die aktuelle Saison ziemlich gut gestartet, bis wir dann allerdings viele Rückschläge einstecken mussten. Aber gerade jetzt, zum Ende hin, haben wir wirklich gezeigt, was wir als Mannschaft durch Zusammenhalt und Kampf erreichen können.“

Lamprecht ist 2019 vom TSV Nördlingen – dort spielte er drei Jahre Landesliga, dann ein Jahr in der Bayernliga – zum VfB und damit in die Regionalliga Bayern gewechselt und hat dort auf Anhieb eingeschlagen. Beim VfB hat er sich zum absoluten Leistungsträger und Stammspieler auf der linken Abwehrseite entwickelt. Mittlerweile hat er für den VfB Eichstät in der Regionalliga 49 Spiele absolviert und dabei acht Assists und zwei Tore erreicht. In seiner ersten Saison hat er die ersten 22 Spiele komplett durchgespielt. (jais)