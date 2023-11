Fußball

Nichts als Niederlagen für die Rieser Bezirksliga-Fußballerinnen

Die Nördlinger Fußballerinnen (in Blau, links Lisa Kutsch, rechts Viktoria Leitner) haben gegen Wörnitzstein-Berg die erste Niederlage auf eigenem Platz überhaupt eingesteckt.

Plus Fußball Bezirksliga Frauen: Im Derby mit Wörnitzstein-Berg unterliegt Nördlingen mit 0:1. Wechingen/Alerheim verliert in Thierhaupten, Reimlingen in Ehekirchen.

Keine Punkte haben die Fußballerinnen der drei Rieser Bezirksligamannschaften am vergangenen Spieltag geholt: Das Kreis-Derby mit Wörnitzstein-Berg haben die Nördlingerinnen knapp mit 0:1 verloren, für die SG Wechingen/ Alerheim gab es beim 0:4 gegen Thierhaupten nichts zu holen. Besonders bitter ist die Niederlage des FSV Reimlingen, dessen sicher geglaubter Sieg in Ehekirchen sich kurz vor Schluss in eine Niederlage verwandelt hat.

TSV Nördlingen – SV Wörnitzstein-Berg 0:1 (0:0). Bei Dauerregen und starkem Wind war es zunächst für beide Seiten schwierig, die Bälle präzise anzubringen. Die Gäste aber waren vor allem in der ersten Halbzeit besser im Spiel und aggressiver im Zweikampf. Wenig Laufbereitschaft und der fehlende Zug zum Tor waren Gründe für die spärlichen Torchancen der TSV-Frauen. Im Gegenzug kamen die Wörnitzsteinerinnen zu ihrer bis dato größten Chance, nachdem ein Lattentreffer im Nachschuss gerade noch von Torfrau Mia Schneider auf der Linie geklärt werden konnte. Nach der Halbzeit nahmen die Nördlingerinnen das Spiel in die Hand, konnten aber trotz hoher Ballbesitzquote keinen Treffer erzielen. In der 83. Minute war es Sarah Hörmann, die nach Eckstoß zum 1:0 unhaltbar für den SV Wörnitzstein einköpfte. Die TSVlerinnen versuchten durch offensivere Umstellung noch den Ausgleichstreffer zu erzielen, jedoch scheiterten sie nach mehreren Abschlüssen an der Torhüterin. Die Frauen des TSV Nördlingen mussten mit diesem Spiel ihre erste Niederlage auf heimischem Boden seit Gründung hinnehmen. Zuschauer: 40. (AZ)

