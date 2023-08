So steht es bei der weißen Weste im Landkreis Donau-Ries

Plus Beim Wettbewerb von Fürst Wallerstein Brauhaus, Rieser Nachrichten und Donauwörther Zeitung können Fußballteams Freibier gewinnen – hier ist der aktuelle Stand.

Erstmals präsentieren die Rieser Nachrichten, die Donauwörther Zeitung und das Fürst Wallerstein Brauhaus dieses Jahr erstmals die gemeinsame Aktion „Die Weiße Weste“ für Fußballmannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries. Für jedes Spiel ohne Gegentor gibt es einen Gutschein für einen Kasten Weizen, Bier oder Alkoholfreies geschenkt. In diesem Artikel sind immer montags die aktuelle Tabelle und die Zu-Null-Spiele des Wochenendes zu finden.

Mit dabei sind alle ersten Fußballmannschaften (Männer- und Frauenteams) von Sportvereinen aus dem Landkreis Donau-Ries. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die entsprechenden Teams werden automatisch gewertet. Die Ligazugehörigkeit spielt keine Rolle: Von der Bayernliga bis zur B-Klasse können sich alle ersten Mannschaften ihre Wallersteiner-Kästen verdienen.