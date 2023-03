Fußball

TSV Nördlingen setzt auf Kontinuität auf der Trainerbank

Plus Karl Schreitmüller, Mark Merz und Berthold Grimmeisen bleiben in der Saison 23/24 Trainer der TSV-Ersten. Warum Abteilungsleiter Langer dem Trio so vertraut.

Für die neue Saison 2023/24 der Fußball-Herrenmannschaften des TSV 1861 Nördlingen laufen aktuell die Planungen. Abteilungsleiter Andreas Langer hat nun die Trainerbesetzung für die erste Mannschaft bekannt gegeben: "Vor den entscheidenden Wochen in der Rückrunde der Bayernligasaison ist es für mich, aber auch die gesamte Abteilung Fußball sehr wichtig, dass wir große Planungssicherheit haben. Ich freue mich, dass wir mit Karl Schreitmüller als Cheftrainer, Mark Merz als Co-Trainer sowie Berthold Grimmeisen als Torspieler-Trainer für die Spielzeit 2023/24 verlängern konnten." Mit dem spielenden Co-Trainer Julian Brandt befinde man sich derzeit in guten Gesprächen, merkt Langer an.

Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Vorletzten Rosenheim seien dies gute Nachrichten für den TSV Nördlingen, heißt es in der Mitteilung des Vereins. "Was das Trainerteam, aber auch der gesamte Bayernligakader in dieser Spielzeit leistet, ist absolut hoch anzurechnen. Wir haben fünf Zähler Vorsprung vor dem ersten Relegationsplatz 14 sowie 20 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz 18. Und dies mit unseren geringen, finanziellen Möglichkeiten im Gegensatz zu fast allen anderen Teams in der Bayernliga Süd", so Langer. Er freue sich, dass in einer sich stetig wandelnden Gesellschaft mit immer schwierigeren Rahmenbedingungen für eine Abteilung dieser Größe immer noch Begriffe wie Kameradschaft, Zusammenhalt, Vertrauen und Loyalität eine so zentrale Rolle in der Abteilung Fußball des TSV Nördlingen spielten.

