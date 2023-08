TSV Nördlingen stellt wieder zwei A-Jugendmannschaften

Die U19 ist dieses Jahr das klassenhöchste Jugendteam im Landkreis Donau-Ries. Wir haben die Übersicht über die Zu- und Abgänge bei den Nördlingern.

Die Fußball-U19 des TSV Nördlingen ist in der kommenden Saison als Landesligist die klassenhöchste Juniorenmannschaft des Landkreises Donau-Ries. Die U18 wird in der Saison 2023/24 in der Kreisliga Donau 1 spielen. Nach einem Jahr Unterbrechung gibt es somit wieder zwei A-Jugend-Teams beim TSV.

Der U18/U19-Kader hat 40 Spieler, darunter drei Torhüter. Der Trainer der U19 ist der Riedlinger Michael Göttler, als Co-Trainer fungiert der Sulzdorfer Werner Schmid, der selbst aktiv viele Jahre beim TSV spielte. Trainer der U18 ist Fabian Schmidt, als Co-Trainerin fungiert die Baldingerin Ricarda Kießling. Torwarttrainer beider Mannschaften ist der Tannhausener Berthold Grimmeisen.

A-Jugend TSV Nördlingen: Das sind die Zu- und Abgänge

Alle Abgänge im Bereich U18/U19: Colin Bischof (TSG Nattheim) Jahrgang (JG) 2005, Rafael Ulrich (JFG Nordries Marktoffingen) JG 2006, Jonathan Hänlein (JFG Nordries Marktoffingen) JG 2006, Jonas Nowatschek (SpVgg Deiningen) JG 2005 und Max Tänzer (SV Wörnitzstein-Berg) JG 2005. Dem stehen folgende externe Zugänge gegenüber: Niklas Pichlmayr (SG Donau/Kesseltal), Max Behringer (SG Donau/Kesseltal), Ilhan Yilmaz (TSG Hofherrnweiler), Alex Okun (Torhüter/VfR Aalen) JG 2006, Timur Cicek (VfR Aalen) JG 2005, Jona Maile (VfR Aalen), Artur Savelev (SG Ries)/Utzmemmingen, Trochtelfingen usw., Mesih Baygin (TV Bopfingen), Jurgis Homoki (SGM Juniorteam Sechta), Nils Hanke (SV Wechingen), Nico Hopfauf (SG Ries), Almuri Abdulrazak (FC 1920 Gundelfingen) JG 2005.