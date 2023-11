Wörnitzstein tut sich gegen das Kellerkind schwer

Plus Durch das 0:0 gegen Grießbeckerzell verpasst Wörnitzstein den Anschluss an die beiden Spitzenränge. Rain II fährt Sieg ein, Holzkirchen unterliegt dem FC Stätzling.

Ein ungewohntes Bild in der Fußball-Bezirksliga Nord: Während der tabellendritte SV Wörnitzstein-Berg beim abstiegsgefährdeten SC Grießbeckerzell nicht über ein 0:0 hinauskam, holte Kellerkind TSV Rain II einen wichtigen Dreier gegen die SSV Glött und ist nun wieder bis auf einen Zähler an einem Nichtabstiegsrang dran. Schwer hatte es der SV Holzkirchen gegen den Zweitplatzierten aus Stätzling und verlor.

SC Grießbeckerzell – SV Wörnitzstein-Berg 0:0. Mit einem torlosen Remis endete die Partie zwischen dem Tabellenvorletzten und dem Tabellendritten. Für beide Mannschaften war es ein Ergebnis, das unter dem Strich zu wenig ist. Der SCG konnte sich nicht aus der prekären Lage befreien und die Gäste verpassten den Anschluss nach oben.