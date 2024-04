"Zwei verlorene Punkte" im Aufstiegskampf des TSV Nördlingen

Plus In einem intensiven Spiel gegen Sonthofen macht der TSV Nördlingen die Tore nicht und verpasst die Chance, zur Konkurrenz aufzuschließen.

Der TSV Nördlingen hat im Aufstiegskampf die Niederlagen von Schwaben Augsburg und Erlbach nur bedingt nutzen können, gegen den FC Sonthofen kamen die Rieser vor 440 Zuschauern nicht über ein Unentschieden hinaus, sodass Deisenhofen in der Tabelle vorbeiziehen konnte.

Trainer Karl Schreitmüller veränderte seine Startelf im Vergleich zum Sieg in Kirchanschöring auf einer Position, Sasa Maksimovic ersetzte Manuel Meyer. Auf der Gegenseite saß Torjäger Kevin Haug erst einmal nur auf der Bank.