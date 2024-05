Kickboxen

20:00 Uhr

Zwei Megesheimer Kickboxer kämpfen in Florida um den Weltmeistertitel

Plus Mit Wassili Gebel und Petros Triantafillidis schickt der SVM zwei Kämpfer zum "Battle of Tampa Bay" nach Amerika. Beide haben Chancen auf den ganz großen Erfolg.

Vor 25 Jahren hatte Jürgen Schneider aus Megesheim einen Traum: Er wollte in seiner kleinen Heimatgemeinde eine Kickbox-Gruppe etablieren und hat die Sparte dem SV Megesheim angegliedert. Was von vielen belächelt wurde, hat heute einen großen Namen in der Szene und ist weit über Deutschland hinaus bekannt geworden. Nach Teilnahmen bei diversen Deutschen Meisterschaften, den Europameisterschaften in Rom 2009, den Weltmeisterschaften 2010 in Alicante ( Spanien) mit Erreichen des Weltmeistertitels in der Klasse K1 durch Wassili Gebel, Länderkampf in Teheran, Europameisterschaften in Jesolo 2011, Battle of Tampa Bay 2011, Dänische Meisterschaft in Kopenhagen, Länderkampf Deutschland-Türkei 2012 und vielen weiteren nationalen und internationalen Auftritten steht nun am kommenden Samstag ein absoluter Höhepunkt an.

Durch die erste Teilnahme der Megesheimer Kickboxer am "Battle of Tampa Bay" im Jahr 2011 ist der Kontakt zum Veranstalter nie abgebrochen. Als man in Florida die 26. Auflage plante, hat man den Kontakt mit Jürgen Schneider intensiviert und im Foyer des Hilton Hotels von St. Petersburg in Florida mehrere Kämpfe geplant. Darüber hinaus werden zwei weitere Kämpfe als Finalkämpfe geführt, die jeweils als Titelkampf in der jeweiligen Gruppe zum Weltmeistertitel der ISKA führen. In der „Amateur Super Heavyweight ISKA“, Gewichtsklasse 115 kg+, steigt Petros Triantafillidis in den Ring. Darüber hinaus kämpft Wassili Gebel in der „Amateur Middleweight ISKA“, Gewichtsklasse bis 75 kg, um den Weltmeistertitel.

